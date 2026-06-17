Ta način priprave bučk je obnorel družbena omrežja (VIDEO)

Bučke sodijo med najbolj priljubljeno poletno zelenjavo, a marsikdo jih vedno pripravlja na enak način. V zadnjih tednih se po družbenih omrežjih širi recept za bučke v pahljači, ki navdušujejo z videzom in hrustljavostjo. Posebnost jedi je način rezanja, zaradi katerega se bučka med cvrtjem lepo odpre, obenem pa ostane sočna. Postrežena s paradižnikovo omako in parmezanom je lahko samostojna jed ali odlična priloga k poletnemu kosilu.

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