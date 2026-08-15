Paradižnikova juha je ena tistih jedi, pri katerih lahko že en sam korak povsem spremeni končni okus. Namesto da bi paradižnike takoj stresli v lonec, jih skupaj s čebulo in česnom najprej dobro zapečemo v pečici. Prav tu se skriva skrivnost te različice.

Med pečenjem zelenjava razvije naravno sladkobo, robovi rahlo karamelizirajo, okus pa postane globlji in prijetno zaokrožen. Tako pripravljena juha je manj kisla od klasične paradižnikove, hkrati pa izjemno kremasta in svilnata. Za piko na i ji dodamo svežo baziliko, po želji malo sladke smetane, zraven pa ponudimo hrustljav kruh z zapečenim sirom.

Priprava je preprosta, rezultat pa takšen, da boste paradižnikovo juho morda odslej vedno pripravljali na ta način. Pečena zelenjavna osnova ima še eno prednost: uporabite jo lahko tudi kot odlično omako za testenine.

Celoten recept in video priprave vas čaka na Odprtakuhinja.si.