Te pečene paprike bodo z mize zmanjkale prve (VIDEO)

Pečene paprike so ena tistih prilog, brez katerih si poletnega žara skoraj ne predstavljamo. Tokrat jih lahko pripravimo nekoliko drugače in jih spremenimo v precej bolj konkretno jed, ki brez težav prevzame glavno vlogo na mizi.

Pečene in olupljene paprike napolnimo s kremasto mešanico kremnega sira, fete oziroma mladega sira, kisle smetane, česna in svežih zelišč. Za piko na i jih pokapamo še z oljčnim oljem in balzamičnim kisom. Rezultat je sočna, bogata in dovolj nasitna priloga, ki se odlično poda k mesu z žara, pa tudi zgolj k svežemu kruhu.

Na Odprti kuhinji preverite celoten recept, postopek priprave in chefov nasvet, zakaj je te paprike najbolje pripraviti že dan prej.