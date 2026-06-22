Teden brez vprašanja »kaj bo za kosilo«: pet preverjenih receptov

Vsak teden se v številnih gospodinjstvih začne z istim vprašanjem: kaj bo za kosilo? Da bi vam prihranili čas pri načrtovanju, smo pripravili izbor petih receptov za delovni teden. Na jedilniku so lahka juha iz bučk, grška musaka, testenine z gamberi, rjavi riž z zelenjavo in svinjino ter losos iz pečice s špinačo in krompirjem. Recepti stavijo na sezonske sestavine, mediteranske okuse in preprosto pripravo, zato so primerni tako za hitra družinska kosila kot za poletne dni, ko si želimo manj časa preživeti v kuhinji.

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