  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    EnergetikaMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjePodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kulinarika

    Tedenski jedilnik: 5 poletnih klasik, ki jih lahko pripravimo nekoliko drugače

    Poletni jedilnik, poln svežih idej: od kremnih testenin s kozicami do rižote iz pečice, ki uspe brez mešanja.
    Poletje je čas za hitre in lahke jedi. FOTO: Thomas Barwick/Getty Images
    Galerija
    Poletje je čas za hitre in lahke jedi. FOTO: Thomas Barwick/Getty Images
    Odprta kuhinja
    15. 6. 2026 | 07:00
    1:04
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Poletje je čas receptov, ki navdušijo z okusom, ne pa z zapleteno pripravo. Tokratni tedenski jedilnik prinaša pet jedi, ki jih dobro poznamo, a jih pripravljamo z zanimivim preobratom. V ponedeljek se pocrkljamo s kremnimi tagliatellami in kozicami, v torek nas osveži grahova juha z meto, sredi tedna na mizo postavimo domači kumarčni zos, četrtek je rezerviran za nasitno čičerkino solato, petek pa za pečeno rižoto s šparglji in piščancem, ki se skoraj pripravi sama.

    Celoten tedenski jedilnik z recepti in natančnimi navodili za pripravo preberite na Odprti kuhinji.

    Novice  |  Črna kronika
    Hrvaška

    Grozljiva pomorska nesreča pri Splitu, najmanj trije Čehi mrtvi

    Po neuradnih informacijah so reševalci po trčenju potniškega katamarana in francoske jadrnice iz morja rešili štiri ljudi. Enega pogrešajo. Jadrnica potonila.
    14. 6. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zaroka

    Jan Oblak osrečil Olgo Danilović

    Slovenski nogometaš je zaprosil srbsko teniško igralko, njena objava na instagramu je sprožila ogromno čestitk.
    13. 6. 2026 | 10:36
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Boštjan Špetič

    Smo čudni podjetniki, ki bi radi plačevali več davkov

    Zakaj Slovenija potrebuje več ambicij, manj trenj, drugačen odnos do kapitala, bolj pametno uporabo umetne inteligence?
    Petra Kovič 14. 6. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Tragična smrt

    Dekle vrgli z mostu in ji pozabiti pripeti vrv

    Malo pred nesrečo je žrtev na instagramu objavila fotografijo prizorišča z napisom: »Kdo je bil tisti norec, ki me je pustil priti sem skakat z mostu???«
    14. 6. 2026 | 17:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PODJETNIŠTVO

    Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

    V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
    9. 6. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Sovoznik

    Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

    Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
    Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

    Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
    9. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Premium
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Plinska infrastruktura

    Povečujejo se zmogljivosti za dobavo plina s Krka

    Hrvaška odpira nov plinovod, ki bo pripomogel k nekajkratnemu povečanju zmogljivosti pretoka plina v Slovenijo.
    15. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

    Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
    13. 6. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Izzivi v energetiki

    Omrežje na robu zmogljivosti, izpadi elektrike so realna možnost

    Postopki umeščanja trajajo dvajset let, primanjkuje na milijarde evrov, potreben velik investicijski cikel.
    Nejc Gole 13. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Feri Lainšček: Otroci so prvič manj inteligentni od staršev

    Sogovornik vidi umetno inteligenco kot močno orodje za analizo, a poudarja, da pri resnični ustvarjalnosti še zdaleč ne dosega človeka.
    12. 6. 2026 | 18:00
    Preberite več

    Več iz teme

    tedenski jedilnikpoletne jedipoletni jedilnikpoletjekumaricetesteninepšrilogebučkerižota

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Nedelo
    HeroLabs

    Kot bi krave hodile v fitnes

    Nekoč so bili tekmeci v 4-krosu, potem pa ustanovili zagonsko podjetje in letos slavili s pametnimi ovratnicami MooHero za krave.
    Grega Kališnik 15. 6. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Šeškov soigralec Slonokoščeno obalo v zadnjih sekundah poslal v delirij

    Pred tekmo med Ekvadorjem in Slonokoščeno obalo nismo imeli občutnega favorita, to pa se je videlo tudi na zelenici.
    15. 6. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinorecenzija: Dan razkritja

    Kako bi izgledal svet, če bi potrdili obstoj Nezemljanov? Spektakularno.
    15. 6. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Mariborov branilec zabil na mundialu, a Švedska do gladke zmage

    Tunizija je ob koncu prvega polčasa še imela nekaj upanja za preobrat, a Švedi, ki so v kvalifikacijah za SP zbrani manj točk od Slovencev, do lahke zmage.
    15. 6. 2026 | 07:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna

    Ruski napadi na Ukrajino: več mrtvih v Kijevu, poškodovana zgodovinska katedrala

    Brez električne energije je ostalo več kot 140.000 prebivalcev mesta.
    15. 6. 2026 | 07:34
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinorecenzija: Dan razkritja

    Kako bi izgledal svet, če bi potrdili obstoj Nezemljanov? Spektakularno.
    15. 6. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Mariborov branilec zabil na mundialu, a Švedska do gladke zmage

    Tunizija je ob koncu prvega polčasa še imela nekaj upanja za preobrat, a Švedi, ki so v kvalifikacijah za SP zbrani manj točk od Slovencev, do lahke zmage.
    15. 6. 2026 | 07:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna

    Ruski napadi na Ukrajino: več mrtvih v Kijevu, poškodovana zgodovinska katedrala

    Brez električne energije je ostalo več kot 140.000 prebivalcev mesta.
    15. 6. 2026 | 07:34
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poletna uspešnica, ki je osvojila ljubitelje domače zelenjave

    Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
    10. 6. 2026 | 13:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

    Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

    Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
    Promo Delo 11. 6. 2026 | 11:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

    Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
    9. 6. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Veste, koliko bi bilo dovolj?

    Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

    Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
    Promo Delo 9. 6. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

    Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

    Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
    10. 6. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
    Izberi poklic, ne stereotip

    Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

    Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:10
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    EnergetikaMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjePodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo