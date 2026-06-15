Tedenski jedilnik: 5 poletnih klasik, ki jih lahko pripravimo nekoliko drugače

Poletje je čas receptov, ki navdušijo z okusom, ne pa z zapleteno pripravo. Tokratni tedenski jedilnik prinaša pet jedi, ki jih dobro poznamo, a jih pripravljamo z zanimivim preobratom. V ponedeljek se pocrkljamo s kremnimi tagliatellami in kozicami, v torek nas osveži grahova juha z meto, sredi tedna na mizo postavimo domači kumarčni zos, četrtek je rezerviran za nasitno čičerkino solato, petek pa za pečeno rižoto s šparglji in piščancem, ki se skoraj pripravi sama.

Celoten tedenski jedilnik z recepti in natančnimi navodili za pripravo preberite na Odprti kuhinji.