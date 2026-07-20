Tedenski jedilnik: 5 poletnih kosil, ki jih boste z veseljem ponovili

Ko je poletna zelenjava na vrhuncu, za okusno kosilo ne potrebujemo zapletenih receptov. Novi tedenski jedilnik Odprte kuhinje prinaša pet preprostih jedi, ki izkoristijo stročji fižol, krompir, bučke, kumare, papriko in zrele paradižnike.

Teden bomo začeli s stročjim fižolom in krompirjem po kmečko, obogatenima s slanino in dišečimi zelišči. V torek bodo na mizi polnjene bučkine ladjice po mehiško, v sredo pa nekoliko pozabljena poletna klasika – tople murke oziroma kumare v omaki s krompirjem. Četrtkovo kosilo bo dišalo po satarašu z jajci, ki je najboljši prav takrat, ko sta paprika in paradižnik polna okusa.

Za konec delovnega tedna smo izbrali njoke po sorentinsko s paradižnikovo omako, baziliko, parmezanom in mocarelo, ki se v pečici slastno zapeče. Vse recepte, natančne količine in navodila za pripravo najdete na Odprti kuhinji.