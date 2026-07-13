Tedenski jedilnik: 5 poletnih kosil, pri katerih umažete le eno posodo

Poleti si želimo čim manj časa preživeti v kuhinji, še manj pa ob pomivanju posode. Tokratni tedenski jedilnik združuje pet receptov, pri katerih potrebujete le eno ponev ali lonec. Na meniju so hitra lazanja brez pečice, kremast piščanec z orzom, poletna rižota z bučkami, boranija iz ostankov mesa z žara in pica iz ponve, ki je odlična rešitev, ko je za prižig pečice preprosto prevroče. Preprosti recepti dokazujejo, da lahko tudi z malo truda pripravite raznolika in okusna kosila.

Na Odprti kuhinji vas čakajo recepti po korakih, preverjeni kuharski nasveti in ideje, kako z eno samo posodo pripraviti okusna poletna kosila ter si prihraniti čas pri kuhanju in pomivanju.