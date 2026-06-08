Tedenski jedilnik: lahka poletna kosila, ki ne obtežijo želodca

Ko temperature zrastejo, si želimo kosil, ki nas nasitijo, ne da bi nas obtežila. Tokratni tedenski jedilnik prinaša pet idej za lahke poletne obroke, primerne tako za delovni teden kot za sproščene dni doma. Na jedilniku so puhasta omleta s špinačo in parmezanom, telečji zrezki v limonini omaki piccata, aromatična testeninska klasika puttanesca, priljubljena cezarjeva solata in lahka ribja juha. Recepti združujejo preprosto pripravo, sezonske sestavine in sveže okuse, ki pristajajo poletnim dnevom.

Celoten članek z recepti preberite na Odprti kuhinji.