Tedenski jedilnik: Matejini recepti, ki jih boste želeli skuhati takoj

Mateja Delakorda, spletna urednica Odprte kuhinje, je za ta teden izbrala pet receptov, ki lepo ujamejo zadnji del poletja. V ponedeljek je na vrsti cvetačni stejk, zlato zapečen in dovolj konkreten, da priloge sploh ne boste pogrešali. V torek sledijo vege čufti v paradižnikovi omaki, v sredo polnjene paprike iz pečice, pri katerih naredijo razliko drobni dodatki in nekaj več potrpežljivosti.

Četrtek je rezerviran za špagete po neransko, preprosto italijansko jed z bučkami, petek pa za lignje iz pečice, ki jih je najlepše postaviti kar na sredino mize in deliti. Jedilnik je pisan, zelenjaven in dovolj raznolik, da se v njem brez težav najde kaj za vsak okus.

Vseh pet receptov z natančnimi navodili, sestavinami in Matejinimi kuharskimi opombami najdete na odprtakuhinja.si.