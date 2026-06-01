Tedenski jedilnik: pet idej za kosila, ko zmanjka navdiha

Vsak teden se ponavlja isto vprašanje: kaj skuhati za kosilo? Da bi bilo načrtovanje lažje, smo pripravili izbor naših zelo priljubljenih receptov za pet delovnih dni. Na jedilniku so italijanske testenine, grške mesne kroglice, aromatičen kari, hranljiva solata in kuskus z mediteranskim pridihom. Recepti niso zahtevni, sestavine so dostopne, rezultat pa dovolj raznolik, da bo vsak dan na mizi nekaj novega. Idealna rešitev za vse, ki želijo kuhati doma, a jim zmanjkuje idej.

Kaj bomo kuhali

Ponedeljek: italijanska klasika – amatriciana.

Torek: grške mesne kroglice v paradižnikovi omaki.

Sreda: hitri kari s piščancem, bučko in čičerko.

Četrtek: nasitna solata z inčuni in česnovimi krutoni.

Petek: kuskus s piščancem po navdihu solate caprese.

Recepti so primerni za vsakodnevno domačo pripravo.

Celoten članek preberite na Odprti kuhinji.