Tedenski jedilnik: Pet lahkotnih kosil, ki bodo hitro na mizi

Ko temperature narastejo, si želimo predvsem kosil, ki so hitro pripravljena, osvežilna in nas ne zadržijo predolgo ob vročem štedilniku. Tedenski jedilnik zato začenjamo s hladno paradižnikovo juho, ki prijetno ohladi in ne zahteva kuhanja.

V torek sledi nekoliko drugačna poletna solata z mesnim sirom, ki bo marsikoga spomnila na okuse mladosti. Sredino kosilo bodo sveže limonove testenine iz le nekaj preprostih sestavin, v četrtek pa klasični jajčni sataraš s papriko, kislo smetano in kosom dobrega kruha.

Teden bomo sklenili z brezmesno rižoto z bučkami, limono, svežim timijanom in parmezanom, ki poskrbi za kremasto teksturo in poln okus. Vse jedi so preproste, sezonske in primerne tudi za dni, ko nam zmanjka idej.

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