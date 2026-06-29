Tedenski jedilnik: poletni recepti, zaradi katerih boste komaj čakali kosilo

Poletje kliče po lahkih, sezonskih jedeh, ki ne zahtevajo dolgega kuhanja, a navdušijo z okusom. Tokratni tedenski jedilnik prinaša pet idej za kosila: zapečene bučke z jajci in sirom, tradicionalne tople murke, sočen kifeljčar s skuto, osvežilno testeninsko solato in preprost riž z rakci. Recepti izkoriščajo najboljše poletne sestavine, priprava pa je dovolj enostavna tudi za dni, ko zaradi vročine ne želimo dolgo stati za štedilnikom.

Tedenski jedilnik z vsemi recepti najdete na Odprtakuhinja.si.