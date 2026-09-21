Tedenski jedilnik: TOP 5 jedi za jesen

Z začetkom koledarske jeseni se spreminjajo tudi naše želje v kuhinji. Lahke poletne jedi počasi zamenjujejo tople, dišeče in bolj nasitne, ki prijajo ob hladnejših jutrih in večerih. Zato smo tudi tokratni tedenski jedilnik sestavili iz receptov, ki imajo pravi jesenski značaj, hkrati pa so dovolj preprosti za pripravo med tednom.

Na jedilniku se znajdejo korenčkova juha s pšeničnim zdrobom, hitra različica zeljnih krpic, bogat gobov golaž in kruhov narastek z jesensko zelenjavo. Za konec tedna pa še recept z bučo, ki je vse prej kot le še ena bučna juha.

Če že razmišljate, kaj boste kuhali v prvih dneh koledarske jeseni, vas na odprtakuhinja.si čakajo vsi recepti, sestavine in natančni postopki priprave.