Tedenski jedilnik: Zadišalo bo po jesenskih jedeh

Ko se med tednom znova pojavi vprašanje, kaj skuhati za kosilo, pride prav nekaj preverjenih idej, ki ne zahtevajo zapletenih priprav. Tokratni tedenski jedilnik že nekoliko diši po jeseni, saj smo vanj uvrstili jedi, ki so prijetno nasitne, a še vedno dovolj preproste za delovne dni.

Teden začnemo s testeninami z gobami, pri katerih se dobro obnesejo tudi povsem običajni šampinjoni. Sledi korenčkova rižota iz sestavin, ki jih imamo skoraj vedno pri roki, nato pa piščančja enolončnica za prve hladnejše dni. Četrtek je rezerviran za hitro lazanjo iz ene ponve, brez zamudnega plastenja in peke, v petek pa na mizo postavimo lignjev golaž v bogati paradižnikovi omaki.

Vse recepte in natančna navodila za pripravo tedenskega jedilnika najdete na odprtakuhinja.si.