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    Kulinarika

    The 50: najboljša restavracija na svetu je Asador Etxebarri v španskem Atxondu

    Največ predstavnic na lestvici imata Italija in Tajska, vsaka po pet, sledi Španija s štirimi, po tri pa imajo Danska in Peru. Hiša Franko na 60. mestu.
    Asador Etxebarri. FOTO: Instagram
    Galerija
    Asador Etxebarri. FOTO: Instagram
    R. I.
    5. 11. 2026 | 09:14
    5. 11. 2026 | 09:14
    7:45
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    Razglasili so 50 najboljših restavracij na svet za leto 2026.  Najboljša restavracija na svetu je letos Asador Etxebarri v španskem Atxondu, v osrčju Baskije, poroča CNN.

    Restavracija je je zaradi svoje izjemne tehnike priprave jedi na žaru postala ena najbolj cenjenih kulinaričnih destinacij na svetu.

    Lestvico je objavila organizacija The 50, ki je najboljše restavracije na svetu razglasila v sredo zvečer na slovesni podelitvi nagrad v perujski Limi.

    Hiša Franko letos na 60. mestu, Ana Roš kritična do izbora

    Slovenija je imela v preteklosti na lestvici 50 najboljših restavracij na svetu svojo predstavnico, Hišo Franko iz Starega sela pri Kobaridu, ki jo vodi kuharska mojstrica Ana Roš. Restavracija se je na razširjeno lestvico prvič uvrstila leta 2017, ko je zasedla 69. mesto, že leto pozneje pa se je povzpela na 48. mesto. Leta 2022 je bila 34., leta 2023 je dosegla 32. mesto, leta 2024 pa je bila ponovno na 48. mestu.

    Leta 2025 je Hiša Franko zdrsnila na 69. mesto in tako izpadla iz prve petdeseterice. Na letošnji razširjeni lestvici za leto 2026 je napredovala na 60. mesto, kar pomeni izboljšanje za devet mest, vendar še vedno ostaja zunaj skupine 50 najbolje uvrščenih restavracij.

    Letošnjo razglasitev je zaznamovala tudi odločitev Ane Roš, da se s svojo ekipo ne udeleži podelitve v perujski Limi. V zapisu na Instagramu je opozorila, da uspeh na lestvici vse bolj določajo tudi mednarodna prepoznavnost, promocijske dejavnosti in sredstva, ki jih restavracije namenjajo udeležbi na dogodkih. Sama želi čas in denar raje vlagati v goste, zaposlene, dobavitelje in nadaljnji razvoj Hiše Franko.

    Na problematično razmerje med kulinarično odličnostjo in promocijo je opozorila že lani. Kot je junija 2025 povedala za Delo, lestvica 50 Best v nasprotju z Michelinom ne ocenjuje toliko odličnosti kot »zanimivost« restavracij. Ob tem je poudarila, da imajo prednost tudi tiste z dovolj močnim finančnim zaledjem, da lahko gostijo mednarodne kulinarične novinarje.

    Navdih zmagovalnega chefa: matere in babice

    Chef Bittor Arguinzoniz je ob prejemu nagrade v španščini dejal, da je priznanje »resnična čast«. Ob tem je kot svoj navdih izpostavil »naše matere in babice«, ki so bile po njegovih besedah izvrstne kuharice.

    Na drugo mesto se je po izboru organizacije The 50 uvrstila restavracija Gaggan v Bangkoku.

    Tretje mesto na lestvici najboljših restavracij za leto 2026 je zasedel Alchemist v danskem Köbenhavnu. Ocenjevalci so izpostavili njegovo »izjemno mojstrstvo« in obiskovalcem sporočili, naj se pripravijo na »kulinarično doživetje, kakršnega ni mogoče izkusiti nikjer drugje«.

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    Med prvih pet sta se uvrstili še restavracija Quintonil iz Ciudada de Méxica na četrtem mestu in Wing iz Hongkonga na petem. Slednjo se posebej pohvalili zaradi ponosa na kitajsko kulinarično dediščino in predstavitve »neizpovedanih zgodb kitajske kulinarične zgodovine«. Quintonil je prejel tudi naziv najboljše restavracije v Latinski Ameriki, navaja CNN.

    Kulinarični oskarji

    Za ljubitelje vrhunske kulinarike imajo te nagrade podoben pomen kot oskarji v filmski industriji. Tudi sama podelitev je potekala z veliko blišča in pozornosti.

    Restavracije lahko najvišjo nagrado organizacije The 50 osvojijo le enkrat. Zmagovalke se nato uvrstijo v posebno kategorijo »Best of the Best« (Najboljše med najboljšimi).

    Najvišje uvrščena ameriška restavracija na letošnji lestvici je Atomix iz New Yorka, ki je zasedla 11. mesto. Korejska restavracija je prejela tudi naziv najboljše restavracije v Severni Ameriki, njen chef Junghyun Park pa nagrado po izboru kuharskih mojstrov (Chef's Choice Award). Ocenjevalci so poudarili, da gostom ponuja »vpogled v določeno kulturo«.

    The 50 je ena od več organizacij, ki ocenjujejo vrhunske restavracije. Med drugimi sta tudi Michelin in La Liste.

    Organizacija, prej znana pod imenom 50 Best, vsako leto podeljuje priznanja najboljšim restavracijam po svetu. Lestvico oblikujejo na podlagi glasov akademije 50 Best Restaurants Academy, ki združuje več kot 1100 mednarodnih strokovnjakov iz gostinske panoge. Ti prihajajo iz 28 svetovnih regij, med njimi pa so tudi kulinarični pisci in kuharski mojstri. Poleg restavracij organizacija The 50 ocenjuje in razvršča tudi najboljše bare, hotele in vinograde na svetu.

    V ospredju tudi kulinarične inovacije

    Akademija poudarja, da želi s svojo lestvico izpostaviti ne le vrhunsko kulinariko, temveč predvsem resnično inovativne kulinarične pristope.

    Lanska zmagovalka, perujska restavracija Maido, je denimo pod vodstvom chefa Mitsuharuja »Miche« Tsumure, potomca japonskih priseljencev v Peru. Pri pripravi jedi uporablja japonske kuharske tehnike in jih povezuje s perujsko kulinarično tradicijo.

    Lani so bile kar štiri od petih najbolje uvrščenih restavracij v špansko govorečih državah. Med nagrajenimi so bile tudi Piazza Duomo v italijanski Albi in Steirereck na Dunaju.

    Letos je bila razporeditev prvih petih mest geografsko bolj raznolika, saj so se mednje uvrstile restavracije iz Azije, Severne Amerike in Evrope.

    »Zadnjih 25 let slavimo ljudi in kraje, ki oblikujejo gostinstvo,« je ob začetku slavnostne prireditve dejala Rikki Tidball, vodja programa nagrad pri organizaciji The 50.

    Največ vrhunskih restavracij imajo Italija, Tajska in Španija

    Geografska razporeditev letošnje petdeseterice kaže, da je vrhunska gastronomija močno zasidrana tako v Evropi kot v Aziji. Največ predstavnic na lestvici imata Italija in Tajska, vsaka po pet, sledi Španija s štirimi, po tri restavracije pa imajo Danska in Peru. Če Hongkong obravnavamo skupaj s celinsko Kitajsko, ima tudi Kitajska štiri predstavnice.

    Med posameznimi mesti izrazito izstopa Bangkok s petimi restavracijami, med katerimi je najvišje uvrščeni Gaggan na drugem mestu. Sledita Köbenhavn in Lima s po tremi restavracijami, Hongkong in Seul pa imata po dve. Zanimivo je, da se je New York, eno tradicionalnih svetovnih gastronomskih središč, na lestvico uvrstil le z eno restavracijo, Atomix na 11. mestu. Slovenija letos nima predstavnika med najboljšimi 50 restavracijami na svetu.

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    4. 11. 2026 | 09:26
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    »Ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo zelo kmalu«

    Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
    23. 10. 2026 | 08:20
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    The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

    Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
    Promo Delo 30. 10. 2026 | 10:11
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