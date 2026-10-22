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    Kulinarika

    Ti jesenski piškoti so videti kot pravo listje, priprava pa je zares preprosta

    Krhki masleni piškoti v treh odtenkih spominjajo na jesensko listje. Poglejte, kako s preprostim trikom ustvarimo čudovit pisan vzorec.
    Piškoti jesensko listje FOTO: Sonja Ravbar
    Galerija
    Piškoti jesensko listje FOTO: Sonja Ravbar
    Mirjam Grilc
    22. 10. 2026 | 07:40
    1:27
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    Jesen ponuja obilo navdiha tudi za peko. Tokrat smo ga poiskali kar med odpadlim listjem in pripravili krhke maslene piškote, ki s svojimi toplimi odtenki spominjajo na pravo jesensko listje. Njihova posebnost je v treh vrstah testa: svetlem, kakavovem in cimetovem. Ko jih združimo in previdno razvaljamo, nastane pisan, marmoriran vzorec, zaradi katerega je vsak piškot nekoliko drugačen.

    Čeprav so videti precej dovršeno, priprava ni zahtevna. Pomembno je predvsem, kako razporedimo koščke testa in kako jih nato združimo, da barve ostanejo lepo ločene. Za približno 30 piškotov potrebujemo povsem običajne sestavine, pečejo pa se le okoli 13 minut.

    Celoten recept, natančen postopek in video, v katerem lahko vidite, kako nastane značilen jesenski vzorec, najdete na Odprti kuhinji.

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