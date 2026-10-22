Ti jesenski piškoti so videti kot pravo listje, priprava pa je zares preprosta

Jesen ponuja obilo navdiha tudi za peko. Tokrat smo ga poiskali kar med odpadlim listjem in pripravili krhke maslene piškote, ki s svojimi toplimi odtenki spominjajo na pravo jesensko listje. Njihova posebnost je v treh vrstah testa: svetlem, kakavovem in cimetovem. Ko jih združimo in previdno razvaljamo, nastane pisan, marmoriran vzorec, zaradi katerega je vsak piškot nekoliko drugačen.

Čeprav so videti precej dovršeno, priprava ni zahtevna. Pomembno je predvsem, kako razporedimo koščke testa in kako jih nato združimo, da barve ostanejo lepo ločene. Za približno 30 piškotov potrebujemo povsem običajne sestavine, pečejo pa se le okoli 13 minut.

Celoten recept, natančen postopek in video, v katerem lahko vidite, kako nastane značilen jesenski vzorec, najdete na Odprti kuhinji.