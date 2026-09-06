To se zgodi, ko slaščičarka za mesec dni zamenja kuhinjo za skandinavske koče

Petra Sodja, ustvarjalka znamke P'Cakes, se je z družino za več kot mesec dni odpravila na pot po Skandinaviji. A to ni bilo običajno potovanje. S seboj je vzela pekovsko opremo, sestavine in željo, da bi v majhnih kočah sredi narave ustvarjala sladice, povezane s kraji, kjer so nastajale.

Na Švedskem jo je navdihnila pravljična hiška z marjeticami, na Norveškem gozdovi borovnic, fjordi in preprosto življenje brez odvečnih stvari. V kočah brez običajne kuhinjske opreme je morala pogosto improvizirati, včasih tudi s plinsko pečico, ki je biskvit pekla precej po svoje. Nastalo je dvanajst novih sladic – in nekakšen sladki potopis, v katerem se prepletajo peka, narava in skandinavski friluftsliv.

»Skromnost je pri njih izraz pravega luksuza,« pravi Petra.

Celotno zgodbo, fotografije s poti in sladice, ki so nastale v Skandinaviji, si oglejte na odprtakuhinja.si.