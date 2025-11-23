  • Delo mediji d.o.o.
    Kulinarika

    V Michelinovi restavraciji sem morala jesti stoje

    Kot gost restavracij sem včasih že zdolgočasen. Zakaj ne bi bilo drugače, pravi Gregor Repovž, JRE.
    »Takšni dogodki pokažejo, da je lahko fine dining sproščen in zabaven – gostilniški v najbolj pozitivnem smislu.« FOTO: Suzan Gabrijan FOTO: Suzan Gabrijan
    Galerija
    »Takšni dogodki pokažejo, da je lahko fine dining sproščen in zabaven – gostilniški v najbolj pozitivnem smislu.« FOTO: Suzan Gabrijan FOTO: Suzan Gabrijan
    Pija Kapitanovič
    23. 11. 2025
    4:50
    A+A-

    Bila je to večerja, ki je v kozarec ujela biodiverziteto živih vinogradov, na krožnik pa izraz dveh kuhinj, ki se srečata v razumevanju iste resnice: da vrhunska gastronomija raste iz zemlje, sodelovanja in poguma, da se ideje delijo.

    Na Griču, v osrčju Škofjeloškega hribovja, kjer se sezonskost in fermentacije že leta prepletajo v prepoznavni kulinarični izraz Luke Koširja, so znova dokazali, da jim ne gre le za vrhunsko gastronomijo, ampak umetnost življenja na splošno, pravi art de vivre.  

    image_alt
    Zakaj se chef z Michellinovo zvezdico loti ulične hrane?

    Na tokratnem sproščeno zasnovanem dogodku "Kičen parti" - kjer se gostje brez sedežnega reda sprehajajo po kuhinji in jedi okušajo stoje (po želji pa se lahko usedejo tudi za mize) -  je bil njihov gost nemški chef Alexander Wulf iz Bistro Troyka, ki svojo kuhinjo gradi na natančnosti ter izrazitih osebnih in kulturnih vplivih. Usklajevanje slogov ni bilo iskanje kompromisov – temveč naravno zlitje dveh avtorsko jasnih poti, ki ju povezuje spoštovanje do sestavin in narave.

    Grič z Lukom Koširjem (desno) na svoje dogodke pogosto povabi gostujoče chefe, tokrat pa je bil to Alexander Wulf iz Bistro Troyka (Nemčija). FOTO:  Suzan Gabrijan
    Grič z Lukom Koširjem (desno) na svoje dogodke pogosto povabi gostujoče chefe, tokrat pa je bil to Alexander Wulf iz Bistro Troyka (Nemčija). FOTO:  Suzan Gabrijan

    »Namen sodelovanja ni tekmovanje, temveč izmenjava idej in pristopov,« nam je dejal Košir. Zato je bilo skupno ustvarjanje tudi izjemno praktično: medtem ko je Wulf s seboj pripeljal (z letalom) del ključnih gradnikov okusa – fermentacije, kimčije, omake, infuzije –, je Gričeva ekipa poskrbela, da so proteini in sveži vrtni elementi izraz lokalnega okolja. Teletina s Škofjeloškega hribovja, štiri mesece zorjena, je idealno dopolnila njegov meni, prav tako fermentirani zeleni paradižniki iz rastlinjaka, še polnega življenja tudi pod snežno odejo.

    Gérardova zgodba s kravjim gnojem v rogu

    Dogodek je potekal v sodelovanju z združenjem JRE – Jeunes Restaurateurs, ki spodbuja prav takšna mednarodna srečanja mladih ustvarjalcev visoke kulinarike. Za vinsko spremljavo je poskrbel Drinx, ki je predstavil izbrana vina Gérard Bertrand iz Languedoca – največjega biodinamičnega pridelovalca na svetu, s približno tisoč hektarji vinogradov.

    FOTO: Suzan Gabrijan
    FOTO: Suzan Gabrijan

    Biodinamika v vinogradništvu ne pomeni vračanja v preteklost, ampak sodoben, znanstveno utemeljen pristop k skrbi za ravnovesje v naravi. Uporabljajo izključno osem posebnih preparatov, katerih številčenje (501–508) izhaja iz časa, ko je bila biodinamična praksa po drugi svetovni vojni prepovedana in se je ohranila pod kodnimi oznakami, spomin osvežijo Drinxovi someljeji.   Princip biodinamike temelji na tem, da se ne zdravijo simptomi bolezni rastlin, temveč se vzpostavi ravnovesje v naravi, da si rastlina sama pomaga.

     Na posestvu Gérard Bertrand vse preparate pripravijo sami – tudi s precej nenavadnimi organskimi postopki, kot sta fermentacija regrata v jelenovih želodcih in  gnoj, ki ga napolnijo v kravji rog, zakopljejo čez zimo v zemljo, da fermentira, nato pa spomladi razredčijo in uporabijo kot gnojilo.

    FOTO: Suzan Gabrijan
    FOTO: Suzan Gabrijan

    Cena dogodka s hrano in pijačo in kuharskimi nasveti? 140 evrov. Dobro vzdušje? Neprecenljivo.

    Fine dining je lahko tudi gostilniški

    Če je bila visoka kuhinja nekoč sinonim za tišino, togost in formalnost, Grič s takšnimi dogodki vztrajno dokazuje nasprotno. Odprta kuhinja in prisotnost chefov med gosti ustvarjata dialog in razbijata predsodke.

    »Gre mi že na živce kliše, da smo zategnjeni in da mora biti vse po pravilih,« pravi Grega Repovž, predsednik slovenskega dela JRE. »Takšni dogodki pokažejo, da je lahko fine dining sproščen in zabaven – gostilniški v najbolj pozitivnem smislu.«

    FOTO: Suzan Gabrijan
    FOTO: Suzan Gabrijan

    Pri tem ni šlo le za postrežbo hrane stoje, temveč za novo izkušnjo: chef ni oddaljena figura, temveč sogovornik, vodnik in razlagalec misli na krožniku. Repovž poudarja, da je to smer, ki jo želi gojiti tudi v prihodnje: »Jaz sem kot gost velikih restavracij včasih že zdolgočasen nad klasičnimi gala večerjami. Zakaj ne bi bilo drugače? Zakaj ne bi bilo bolj osebno?«

    Med gosti je bil tudi že z michelinovo zvezdico nagrajeni kuhar in solastnik restavracije Strelec Igor Jagodic. Kaj je o dogodku povedal, tokrat v videu. V živo pa že na naslednjem tovrstnem dogodku februarja prihodnje leto, kjer se bo Jagodic Luki Koširju pridružil tudi za štedilnikom. 

     

     

