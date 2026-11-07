Vinski zemljevid sveta se spreminja: Robert Gorjak o tem, kaj čaka vino

Vinski svet se v zadnjih letih spreminja hitreje, kot bi si marsikdo predstavljal. Primerne lege za vinograde se zaradi višjih temperatur pomikajo proti severu in na večje nadmorske višine, na svetovni vinski zemljevid pa vse odločneje vstopajo države, ki jih nekoč skoraj nismo povezovali z vinom. Med njimi so Danska, Poljska in Anglija, katere peneča vina se lahko po besedah Roberta Gorjaka že kosajo s šampanjci.

Eden vodilnih slovenskih vinskih poznavalcev je sodeloval tudi pri novi, deveti izdaji znamenitega The World Atlas of Wine. Za slovenski del je posodobil podatke, dodal nekatera imena in izpostavil spremembe, ki so zaznamovale naše vinarstvo. Opozarja tudi na vse večji pomen lokalnih sort in razkriva, zakaj je lahko prav Slovenija za tuje ljubitelje vina še vedno veliko presenečenje.

Celoten pogovor z Robertom Gorjakom o prihodnosti vina, podnebnih spremembah, novih vinskih državah in mestu Slovenije na svetovnem vinskem zemljevidu preberite na Odprti kuhinji.