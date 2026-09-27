Vrhunska večerja sredi vrta: miza med paradižniki in jajčevci

Na gredi, kjer so še pred kratkim rasle lubenice in buče, je tokrat stala dolga miza. Med paradižniki, jajčevci, ohrovtom in radičem sta Tjaša Štruc in Robi Špiler z Vrta obilja uresničila željo, ki je v njiju tlela že dolgo: pripraviti vrhunsko večerjo kar sredi svojega vrta.

Za jedilnik je poskrbel chef Damjan Wallner iz restavracije A3 na gradu Rajhenburg, ki je obilje z okoliških gredic povezal tudi z ribami iz Save. Gostje so okušali vse od nenavadnega sladoleda iz solate gentile do burate z domačim ajvarjem in skutnih njokov z bučo hokaido.

A večer se ni začel za mizo. Gostitelja sta obiskovalce najprej popeljala med svoje gredice ter jim mimogrede razkrila tudi nekaj presenetljivih vrtnarskih trikov.

Kako je bilo videti večerjo sredi Vrta obilja, katere jedi so najbolj presenetile in kaj smo se naučili med sprehodom po vrtu, preberite na odprtakuhinja.si.