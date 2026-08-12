Za 12 evrov nahranimo štiri: 5 poletnih kosil, ki res nasitijo

Ko gre račun v trgovini navzgor, se hitro zdi, da je poceni družinsko kosilo skoraj nemogoča naloga. Pa je res? Preverili smo, ali lahko za največ 12 evrov pripravimo dobro, nasitno in sezonsko kosilo za štiri ljudi, ne da bi se morali zadovoljiti z golimi testeninami ali skromnimi porcijami. Nastalo je pet poletnih predlogov, pri katerih smo upoštevali realne cene pri večjih slovenskih trgovcih in se namenoma izognili lovljenju zgolj najcenejših akcijskih izdelkov.

Med idejami so jedi z veliko sezonske zelenjave, stročnicami, jajci, testeninami in tudi mesom, najdražji obrok pa še vedno ostane pod zastavljeno mejo. Dodali smo tudi preproste trike, kako kosilo poceniti ali povečati za bolj lačne jedce. Vas zanima, kaj lahko za ta denar dejansko postavimo na mizo? In prav pri nekaterih jedeh je končni znesek precej nižji, kot bi morda pričakovali ob današnjih cenah. Vseh pet receptov, izračune cen in praktične nasvete najdete na Odprti kuhinji.