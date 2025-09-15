Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

Luka Košir, Mojmir Šiftar in Martina Breznik, ambasadorji znaka »izbrana kakovost – Slovenija«, prisegajo na slovenska živila, ki so stoodstotno domačega porekla, dodatno kontrolirana in prepotujejo kratke razdalje. Prav zaradi tega so sveža, okusna in zanesljiva izbira v kuhinji.

Pot do odlične jedi se začne pri sestavinah

Kulinarično znanje in ustvarjalnost nista dovolj, če osnovne sestavine niso prave. Najboljši kuharski mojstri jih izbirajo premišljeno, saj želijo, da vsaka jed doseže najvišjo raven. Njihovo vodilo je jasno: le preverjeno poreklo in zagotovljena kakovost prinašata rezultat, ki ga gost pričakuje.

Luka Košir FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Meso: kakovost se pozna na krožniku

Meso je osnova številnih jedi. Svežina je pomembna, a o kakovosti odločajo tudi barva, tekstura in vonj. Končno merilo je vedno okus, ki v vrhunski kuhinji še kako šteje. Meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« je 100-% sledljivo od kmeta do krožnika, podvrženo dodatnim kontrolam neodvisnih certifikacijskih organov in zaradi kratkih transportnih poti ohrani sočnost ter poln okus.

Luka Košir poudarja: »Pri izbiri perutnine sem najbolj pozoren na barvo in teksturo mesa, najpomembnejše pa je poreklo. Veliko je odvisno tudi od uporabe. Pri celem piščancu ali zrezkih je na primer pomembna tudi velikost. Pri teletini pa pazim, da je meso lepe barve in slovenskega izvora.« Podobno razmišlja tudi Martina Breznik: »Ko kupujem teletino, sem pozorna na svežino in vedno skrbno izbiram posamezne kose. Najraje imam telečja rebrca.«

Živila z znakom znaka »izbrana kakovost – Slovenija« so stoodstotno domačega porekla, dodatno kontrolirana in prepotujejo kratke razdalje FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Zakaj je pomembno, da meso nosi znak »izbrana kakovost – Slovenija«

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« potrošniku zagotavlja, da je meso 100-% slovenskega porekla ter da je bilo pridelano pod strogimi pogoji in je bilo v celotnem procesu podvrženo dodatnim kontrolam. Poleg tega je vsak kos mesa sledljiv od kmeta do trgovine in do kupca pride v najkrajšem času.

Na krožniku se to odrazi v svežini, sočnosti in polnem okusu, hkrati pa ta izbira podpira slovenske rejce in celotno verigo domače predelave.

Meso slovenskega izvora je prva izbira kuharskih mojstrov

Ambasadorji znaka »izbrana kakovost – Slovenija« poudarjajo, da se kakovost mesa najlepše pokaže šele na krožniku. Luka Košir pravi: »Ko kuham z mesom slovenskega porekla, vem, da bo rezultat vedno stabilen – okus je poln, tekstura prava, svežina pa se občuti že ob pripravi.« Mojmir Šiftar dodaja: »Zame je bistveno, da meso ni prepotovalo dolgih poti.« Martina Breznik pa poudarja, da je izbira domačega mesa vedno tudi odgovornost: »Ko se odločim za meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«, vem, da sem hkrati izbrala najboljše za goste in podprla slovenske rejce.«

Martina Breznik FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Višja kakovost se občuti v vsaki jedi

Na trgovskih policah je izbira ogromna, a kuharski mojstri in ambasadorji znaka »izbrana kakovost – Slovenija« ne dvomijo. Zaupajo slovenskemu poreklu, sledljivosti in dodatnim kontrolam. Tako lahko vedno znova poskrbijo za vrhunski okus jedi in dajejo prednost domačemu.

Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano