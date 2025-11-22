Zakaj potrebujemo rituale: drobne geste, ki me vračajo k sebi

Ko sta bila otroka majhna, sem velikokrat razmišljala o tem, kako močno so v človeška bitja vraščena obredja. Denimo: vsako nedeljo zvečer, po kopanju, sta zahtevala ogled iste risanke in ob tem isti obrok, pšenični zdrob, v katerem je moralo biti čim več velikih grudic.

Potem ko sem opazila vzorec, sem spoznala, da ta potreba ni omejena samo na ljudi. Naša mačka, na primer – nikdar nista zares lačna, v zimskem času se jima mehka tolšča na trebuščku skoraj vleče po tleh. Kljub sitosti pa terjata, da so obroki redni in zanesljivi, sicer postaneta nenavadno tečna. Hrana ju pravzaprav ne zanima – hočeta pa akt obroka. Ko jima postrežem, navad­no poližeta samo omakico, koščke pa pustita.

Japonci, ki jih cenim kot bolj duhovno prebujene, ohranjajo obredje pitja čaja. Ne vem, koliko je ta ceremonija živa med navadnimi ljudmi, lumpen proletariatom v njihovem vsakdanjiku, vsekakor pa je, vsaj kot kulturno dejanje, tako vraščena in pomembna, da zanjo vemo vsi. Sumim, da se bo pri nas kmalu razmahnilo podobno ceremonialno pitje kakava. Sama sem ga že iskala: gre za kakav najvišje kakovosti, označen kot »ceremonialni«, z brezhibnim ozadjem glede etike pridelave. Pripravi se s sicer nekaj krajšim postopkom kot japonski čaj, vendar z enakim ciljem: da že med kuhanjem vložiš svojo mentalno prisotnost, artikuliraš svoja čustva prav tisti hip, jih nekako preložiš v postopek in napitek, si sam s seboj in svojo energijo. Tak način naj bi se nekako približal mističnim obredom majevskih in azteških ljudstev.

S tem simbolno poskušam povedati, da je kuhanje doma moja lastna izbira in ne nekakšna strežniška dolžnost do (zdaj že odrasle) družine. To se mi zdi zelo pomembno.

Sredi novembra je moj rojstni dan in tudi temu sem namenila obred. Vsako leto vzamem dopust, če je ravno delovni dan, potem pa zavrtim kolesje dejanj, ki na prvi pogled delujejo naključna in nepovezana, meni pa simbolno prinašajo tisto, kar me veseli in s čimer bi želela polniti svoje življenje. So akt usmerjanja svojega življenja k vrednotam, v katere verjamem.

Zjutraj najprej razvlečeno pijem kavo v postelji, s čimer dam prednost počasnejšemu življenju in uživanju v preprostih vsakdanjih stvareh. Dopoldne potem v lončke posadim nekaj spomladanskih čebulic in nekaj mačeh in jih dam na stran, ko se lotim čiščenja oken. Ko je končano in se vse blešči v visokem sijaju, na okenske police razpostavim zasajene lončke. S temi si pripravim užitke čez nekaj mesecev, ko bom lahko opazovala, kako se vrača pomlad in z njo življenje po dolgi zimi, kajti nočem zamujati trenutkov, tega kroga, v katerem se vrti narava in katerega veličasten simbol je prvi zvonček.

Ko je ta del opravljen, sedem za računalnik in naročim knjige, ki sem jih že nekaj mesecev nalagala v košarico na Amazonu. S tem si kupim čudovit staromoden užitek, ki ga doživljam, ko šelestijo listi in mi prinašajo dostop do modrosti, ki so jih ljudje že doumeli. Tudi če so to samo recepti.

S kosilom je potem tako: včasih ga skuham, včasih pa se odločim, da se mi preprosto ne da. Letos smo v bližnji čevapdžinici za vsakega naročili deset čevapov, ki smo jih pojedli z užitkom, dasiravno nas je potem tiščalo v želodcu zaradi gore čebule, ki se ji tudi nismo mogli upreti. S tem simbolno poskušam povedati, da je kuhanje doma moja lastna izbira in ne nekakšna strežniška dolžnost do (zdaj že odrasle) družine. To se mi zdi zelo pomembno.

Zvečer v postelji berem prvo knjigo, ki mi pride pod roko. Brez televizije. Čakam, da se sama v sebi čisto umirim – in se ne menim za to, da bom naslednje jutro vstala vsa živčna, kajti vse, česar v manjkajočem dnevu dopusta nisem naredila, mi bo padlo nazaj na glavo. Tako je življenje, lumpen proletariat, kaj čmo. Mogoče bo ceremonialni kakav še malo počakal ...