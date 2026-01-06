  • Delo mediji d.o.o.
    Kulinarika

    Zakaj slovenska žganja težko tekmujejo s tujimi

    Žganjekuha je slovenska kulturna dediščina, vendar ima država do nje mačehovski odnos.
    Destilacija brinjevca. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Destilacija brinjevca. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Mirt Bezlaj
    6. 1. 2026 | 11:29
    6. 1. 2026 | 11:37
    8:10
    A+A-

    Pred nekaj meseci je ministrstvo za kulturo v register nesnovne kulturne dediščine vpisalo žganjekuho, kar je redka gesta pripoznanja na državni ravni sicer zapostavljeni in domala tabuizirani tradiciji žganjekuhe na slovenske. Kljub temu, da v Sloveniji skorajda vsak pozna koga, ki doma kuha žganje, je tako kultura pitja, poznavanja in postrežbe žganih pijač, kot tudi kultura njihove priprave pri nas še vedno na razmeroma nizki ravni.

    Kljub mačehovskemu odnosu države, skušajo kulturo poznavanja in priprave žganj na višjo raven dvigniti predvsem zagnani posamezniki in destilarji, zbrani v Društva ljubiteljev domače žganjekuhe (v nadaljevanju Društvo). Pobudi za vpis žganjekuhe v Register sta na naslovila Matjaž Pikl in Nastja Ivanuša kot predstavnica Društva, predsednik Društva Klemen Bizjak pa je za Delo povedal, da podpirajo vsako pobudo, ki pripomore k prepoznavnosti in dvigu kakovosti slovenskega žganja. »Veliko nam pomeni, da se je žganjekuho vpisalo v register kulturne dediščine,« je dejal.

    Predsednik in ustanovitelj Društva ljubiteljev domače žganjekuhe Klemen Bizjak. FOTO: Osebni arhiv
    Predsednik in ustanovitelj Društva ljubiteljev domače žganjekuhe Klemen Bizjak. FOTO: Osebni arhiv
    Čeprav predvsem simbolnega pomena, je to redka pozitivna gesta države, do področja, ki se ga še vedno obravnava predvsem kot zdravstveni problem. V praksi ima večina destilarjev od državnih organov stik edino s Fursom, ki pobira trošarino za vsak destiliran liter alkohola (medtem ko so slovenski vinarji te dajatve oproščeni). Na izobraževanju destilarjev se zadnje pol stoletja ni delalo, niti v Sloveniji ni veliko strokovnjakov, ki bi se na področje spoznali, zaradi česar je slovensko žganje vse prepogosto še vedno skuhano iz najslabšega odpadnega sadja, v nehigienskih pogojih in z dodajanjem sladkorja sadju, vinjak pa se je pogosto kuhal iz ostankov slabega, žveplanega vina, je stanje opisal Bizjak.

    Razvoj ovira birokracija

    Medtem ko so slovenski vinarji dosegli vrhunsko raven in slovenska vina ponesli daleč pred konkurente v regiji, žganjekuha šepa za nekaterimi balkanskimi državami, zlasti Srbijo, kjer je t. i. rakijska revolucija v zadnjih letih povzročila velik porast pri pridelavi vrhunskih staranih sadnih žganj. Pa vendar se tudi žganjekuha razvija tudi pri nas in vse več je mikrodestilaren, ki stavijo na kvaliteto namesto na kvantiteto, v Sloveniji pa so se pojavili tudi prvi sadovnjaki namenjeni izključno žganjekuhi, je dejal Bizjak. Da so tudi slovenska vrhunska dokazujejo tudi izjemni rezultati slovenskih žganj na mednarodnih tekmovanjih.

    image_alt
    Razglašena najboljša žganja iz Slovenije in okolice

    Marko Hlebec, čigar džin ŽivaGin iz destilarne Blackmill Distillery je letos dobil zlati medalji v Londonu in Las Vegasu, je pojasnil, da razvoj slovenske žganjekuhe ovira tudi briokracija. Da so v Sloveniji v sodih starana žganja redkost, čeprav je to v nekaterih državah samoumeven standard, je posledica zapletenega postopka za pridobitev trošarinskega skladišča, privilegija, ki destilarju omogoča, da trošarino za alkohol plača ob stekleničenju oziroma prodaji, in ne že ob destilaciji ali začetku zorenja, je dejal Hlebec.

    image_alt
    Belokranjski džin v Las Vegasu med petimi najboljšimi na svetu

    Medtem ko ponekod v tujini nove destilarne samodejno dobijo pravico do trošarinskega skladišča skupaj z uporabnim dovoljenjem, je v Sloveniji lahko to poznejši postopek, pri kateremu finančna uprava zahteva visoko stopnjo transparentnosti in natančnosti. »Za manjše destilarne je zahtevnost trošarinskih postopkov lahko naporna, saj mora biti destilar tudi računalniško in statistično vešč, zaradi česar mnogi obupajo,« je stanje povzel nagrajeni destilar. 

    Slovenski destilar je tako v slabšem položaju pri proizvodnji staranih žganih pijačah, na katere je treba trošarino plačati pred zorenjem, v primerjavi s tujimi, ki dajatev plačajo ob polnjenju, ko je že »angelski delež« alkohola že izpuhtel iz lesenega soda, je opozoril Hlebec. 

    Mnoga prestižna žganja so leta ali desetletja starana v sodih. FOTO: Andy Buchanan/AFP
    Mnoga prestižna žganja so leta ali desetletja starana v sodih. FOTO: Andy Buchanan/AFP

    Kljub težavam je v zadnjih žganjekuha na slovenskem dobiva nov zagon, zasluge za to pa gredo nedvomno tudi Društvu, ki v zadnjih letih organizira izobraževanja in mednarodne festivale, nazadnje decembra letos, ko so na festival v Kopru privabili 1500 udeležencev in podelili nagrade za najboljša žganja. Zmagalo je sicer v hrastovih sodih starano kutinovo žganje Danila Škera iz Bosne iz Hercegovine, saj, kot je dejal Bizjak, žganjarji v Sloveniji, kjer tradicijie staranja žganj ni, z dobro staranimi žganji težko tekmujejo.

    Med tradicijo in spremembami

    Naslednji cilj Društva je kot slovensko tradicionalno žganje zaščititi še tropinovec, žganje iz grozdnih tropin, stranskega proizvoda pri pridelavi vina. Tropinovec, ki je pri nas tradicionalen zlasti na Primorskem in Notranjskem je »na slabem glasu, ker se ga je delalo slabo in z dodajanjem sladkorja,« je pojasnil Bizjak. Vendar danes številni destilarjih že pridelujejo zelo kvaliteten tropinovec, čeprav proces pridelave pri nas ni strogo predpisan, kot je pri italijanski grappi. 

    image_alt
    Slovenska viljamovka, džin in liker pobrali zlate medalje v Londonu

    Slovenske žgane pijače, ki so z geografsko označbo že zaščitene na nivoju EU so brinjevec (torej žganje, ki mora biti proizvedeno v Sloveniji zgolj iz fermentiranih brinovih jagod), dolenjski sadjevec (žganje iz jabolk in hrušk, dovoljen pa je tudi dodatek češpelj, ki je pridelano na Dolenjskem), pelinkovec (liker iz etanola ali žganja z dodatkom sladkorja, pelina in vode) in domači rum (žgana pijača z umetno aromo in barvili). Tradicionalna žganja zaščitena zgolj na nacionalni ravni pa so kostelska rakija, brkinski slivovec, kraški brinjevec in gorenjski tepkovec.

    Kljub temu tradicionalna so tradicionalna žganja precejšnja redkost, v Sloveniji, v zadnjih letih pa se je razmahnila zlasti pridelava džinov, saj je pijača postala izjemno priljubljena, obenem pa je pridelava razmeroma preprosta, stroški pa nižji kot pri pridelavi tradicionalnih sadnih žganjih. 

    Destilacija v tradicionalnem brakrenem kotlu. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Destilacija v tradicionalnem brakrenem kotlu. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Spreminjajo pa se tudi načini pridelave. Tradicionalne bakrene kotle (v številnih lokalnih različicah, kakršna je pri nas brkinski kotel), s katerimi so žganje tradicionalno dvakrat destilirali, vse bolj izpodrivajo, frakcijski oziroma kolonski destilacijski kotli, ki omogočajo enostavnejšo in cenejšo destilacijo, vendar obenem seveda vplivajo na okus destilata. V tem aspektu je »tradicija romantika in to draga,« ocenjuje Bizjak, ki ima kot lastnik butične destilarna Laske bogate izkušnje z žganjekuho. 

    Vendar pa so se tudi tradicionalni bakreni kotli v resnici razširili šele pred nedavnim. V 19. stoletju so v Avstroogrski kmetje v glavnem uporabljajo lončene kotle, saj so bili najcenejši, njihova prednost pa naj bi bila tudi, da jih je žganjar lahko na hitro razbil in tako zabrisal sledi, če je opazil, da se približuje dacar, so pojasnili pri destileriji Bahne, kjer še vedno hranijo lončen destilacijski kotlič iz leta 1840, čeprav žganja že dolgo ne destilirajo več v njem, saj je baker mnogo primernejši material.

    Kultura pitja na razmeroma nizki ravni

    V Društvu si prizadevajo tudi za dvig kulture pitja in postrežbe žganih pijač, ki sta v Sloveniji na razmeroma nizki ravni. Celo v tistih nekaj redkih gostilnah, ki se lahko pohvalijo s spodobnim izborom kvalitetnih viskijev ali džinov so slovenska žganja zapostavljena. Medtem ko so imena prestižnih škotskih ali francoskih destilerij na menijih vedno navedena, pri domačih viljamovkah, sadjevcih ali brinjevcih imena proizvajalca na jedilnih listih skoraj nikoli ne bomo našli. A ne le sadna žganja, tudi viskije in konjake, če jih imajo, slovenski gostinci, skorajda brez izjem, še vedno točijo v neprimerne kozarce - najprimernejši so kozarci tulipanste oblike, je opozoril Bizjak -, kaj šele, da bi se na žgane pijače spoznali in strankam znali svetovati.

    Tudi v trgovinah so slovenska tradicionalna žganja redkost. Že kraški brinjevec bomo na policah trgovin ali lokalov le težko našli, brkinski slivovec ali gorenjski tepkovec pa je praktično nemogoče dobiti kje drugje kot pri pridelovalcih, ki pa svojih proizvodov, zaradi zakonodaje namenjene boju proti alkoholizmu, ne smejo niti oglaševati. 

