Zakaj v tej slovenski restavraciji sok najprej zamrznejo

Ko želimo iz sadja ali zelenjave izvabiti čim bolj izrazit okus, najprej pomislimo na kuhanje in izparevanje vode. Obstaja pa tudi povsem drugačen način, pri katerem visoke temperature sploh niso potrebne. Tekočino najprej zamrznemo, nato pa med počasnim odtajanjem ločimo led od bolj koncentriranega dela.

Postopek se imenuje kriokoncentracija in ga poznajo tako v živilski industriji kot v sodobni kulinariki. Z njim lahko sadni in zelenjavni sokovi dobijo izrazitejši okus, pri tem pa se bolje ohranijo nekatere občutljive arome, barva in značilnosti osnovne surovine.

Uporabljajo ga tudi v slovenski butični restavraciji, kjer koncentrirane sokove vključujejo v brezalkoholno spremljavo jedi, preostalo tekočino pa porabijo še pri pripravi krožnikov.

Kako kriokoncentracija pravzaprav deluje, kaj se med zamrzovanjem dogaja in kako jo lahko preizkusite tudi doma, preberite na Odprtakuhinja.si.