Zakulisje Michelinove podelitve: novi zvezdniki in veliki načrti chefov

Michelinove zvezdice so tudi letos razburkale slovensko gastronomsko sceno, a zanimive zgodbe so se skrivale tudi zunaj uradnega dela podelitve. Novi prejemniki zvezdic že napovedujejo širitev dejavnosti in odprtje novih lokalov, nekateri razmišljajo o še višjih ciljih, Michelin pa medtem ukinja zeleno zvezdico za trajnost in uvaja nov pristop k ocenjevanju. Na Brdu pri Kranju smo preverili, o čem so govorili slovenski chefi, gostinci in hotelirji po razglasitvi letošnjih rezultatov.

Novosti

• Galerija okusov je prvič prejela Michelinovo zvezdico.

• Chef Marko Magajne v Celju odpira nov bistro Amen.

• Michelin ukinja zeleno zvezdico za trajnost.

• Gostilna Francl je prejela priznanje za odprtje leta.

• Restavracija Milka ostaja med najuspešnejšimi slovenskimi gastronomskimi zgodbami.

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