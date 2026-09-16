Zamrznjeni štruklji naravnost v pekač: z gobami in slanino so odlični

Ko si zaželimo nekaj toplega, nasitnega in izrazito jesenskega, so zapečeni štruklji odlična izbira. Še posebej, če njihova priprava ne zahteva kuhanja v več loncih in dolgega dela za štedilnikom.

Pri tej različici zamrznjene skutne štruklje položimo kar na osnovo iz popečenih gob, čebule in slanine, jih prelijemo s kremno mešanico smetane in jajca ter prepustimo pečici. Med peko se pod folijo lepo segrejejo in zmehčajo, na koncu pa jih potresemo še s sirom in hrustljavo slanino ter zapečemo do zlato rjave skorjice.

Rezultat je bogata, kremna jed, ki jo lahko ponudimo kot samostojno kosilo s solato ali kot prilogo k mesu. Predvsem pa je priročna za dni, ko želimo nekaj domačega in okusnega brez zapletene priprave.

Celoten recept in video priprave najdete na Odprtakuhinja.si.