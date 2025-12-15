  • Delo mediji d.o.o.
    Kulinarika

    Razglašena najboljša žganja iz Slovenije in okolice

    V Kopru je v preteklem koncu tedna potekal mednarodni festival žganih pijač. Udeležba je bila rekordna.
    Na festivalu je nastopilo skoraj 150 različnih žganih pijač. FOTO: Proflipp 
    Galerija
    Na festivalu je nastopilo skoraj 150 različnih žganih pijač. FOTO: Proflipp 
    Mirt Bezlaj
    15. 12. 2025 | 13:00
    5:54
    A+A-

    V koperski Taverni je minulo soboto potekal že tradicionalni 3. Mednarodni festival žganih pijač, na katerem se je, po oceni organizatorjev, ob kozarčkih srečalo okoli 1500 ljubiteljev in pridelovalcev žganj. Festival, ki ga organizira Društvo ljubiteljev domače žganjekuhe, je tokrat prvič potekal na Obali.

    Obiskovalci festivala so lahko na enem mestu poskusili številna žganja, spoznali proizvajalce žganih pijač, ponudnike destilacijske opreme in enoloških sredstev. Poleg tega festival ponujal tudi sejemsko ponudbo, podelitev nagrad najboljšim proizvajalcem po izboru mednarodne strokovne komisije in nenazadnje strokovna izobraževanja. 

    Festivala se je udeležilo okoli 1500 ljudi. FOTO: Proflipp
    Festivala se je udeležilo okoli 1500 ljudi. FOTO: Proflipp

    v Pretorski palači je dr. Rajko Vidrih z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v predavanju pojasnil, zakaj sta kvalitetno in ustrezno pripravljeno sadje in natančna priprava ključna za odlično žganje, sommelierka in soustanoviteljica Spirit Academy Majda Debevc pa je predstavila zgodovino tropinovca ter zakonodajo, stile in tehnologijo, ki ga določajo. 

    Najboljša je bila bosanska dunja

    Za nagrade festivala se je potegovalo kar 148 žganj iz številnih držav. Na festivalu so sicer v 13 različnih kategorijah podelili skupno  71 zlatih, 55 srebrnih in 20 bronastih priznanj, za absolutnega zmagovalca pa je bilo razglašeno kutinovo žganje starano v sodu, ki ga je proizvedel 73-letni Danilo Škero iz Bosne in Hercegovine. »To je že moja 63-a nagrada letos. Udeležujem se festivalov v celotni regiji, od Makedonije do Triglava, a najljubši je prav ta, v Sloveniji. Izkušnje sem nabiral že od malega, tudi ob nasvetih očeta o klasičnem kuhanju oziroma staranju žganja. V mojem sadovnjaku je 430 kutin in 400 češenj. Skrivnost odličnega žganja so ljubezen, znanje, izkušnje in odrekanje. Večino leta se žganjekuhi posvečam po 10 ali 12 ur na dan,« je ob podelitvi povedal Škero. 

    Danilo Škero je bil s staranim kutinovim žganjem absolutni zmagovalec festivala. FOTO: Proflipp
    Danilo Škero je bil s staranim kutinovim žganjem absolutni zmagovalec festivala. FOTO: Proflipp

    V kategoriji sadnih žganj sta mu sledila slovenski destilat višje maraske Janeza Bartola, in žganje iz črnega ribeza rusko-ukrajinske para iz Destilarne Yourich, ki imata v lasti sadovnjak na območju Jurkloštra v občini Laško. S konkurenco sta pometla tudi v kategoriji sadnih likerjev, kjer sta z likerji iz malin in črnega ribeza zasedla prva tri mesta. Žganjekuhe sta se lotila z eksperimentiranjem s starimi recepti ter izključno domačega sadja. Za liter njunega likerja iz črnega ribeza je potrebnih kar pet kilogramov sadja, posebej v ta namen pa sta sama predelala tudi svoj kotel za destilacijo, so zapisali organizatorji festivala. 

    image_alt
    Belokranjski džin v Las Vegasu med petimi najboljšimi na svetu

    Bartol je zmagal tudi med tepkovci, sledila sta mu tepkovca Kmetije Matijovc in Kmetje Okršlan. Med brinjevci je z zlato medaljo slavil destilat Branka Franka, med džini je bil najbolje ocenjen prekmurski džin Pozvačin s kar 57 odstotkov alkohola, tik za njim pa sta se uvrstila London dry citra džin destilerije Svarog in džin Kmetije Bitenc. 

    3. mednarodni festival žganih pijač. FOTO: Proflipp
    3. mednarodni festival žganih pijač. FOTO: Proflipp

    Pri Pozvačinu so destilirali tudi najboljše hruškovo žganje, sledila je viljamovka Aleša Dolamiča. V kategoriji jabolčnih žganj je zmagal Anton Oblak, sledil je v sodu staran destilat zlatega delišesa Kmetije Jerala, tretje mesto pa je zasedel calvados Kmetije Matijovc. Kako so na kmetiji z gorenjske uspeli ustvariti calvados, regijsko zaščiteno jabolčno žganje, ki je lahko proizvedeno le v francoski Normaciji, ostaja skrivnost. 

    Izstopali so tropinovci

    Nagrada za najboljšo slivovko je, nepresenetljivo, romala v Srbijo, pobral jo je Podrum Dodić, tik za njim pa sta se uvrstili slovenski slivovki Marka Vesela in Antona Mraka. Tudi v kategoriji specialnih žganj je slavila srbska travarica destilerije Rakije Porodice Mitrović. Ta destilerije je pometla s konkurenco tudi v kategoriji groznih žganj, kjer je zasedla prvo in drugo mesto, tretje je bilo žganje iz muškata Čebelerstva B&I. 

    image_alt
    Slovenska viljamovka, džin in liker pobrali zlate medalje v Londonu

    Najboljši vinjak je naredil Milan Šajn, drugi je bil vinjak ljubljanske destilerje Broken Bones, tretji pa vinjak Tomaža Fabčiča. Med tropinovci je slavil destilat tropin refoška Tadeja Kavaliča, sledila pa sta tropinsvca Mirjam Bratož in Zmaga Petriča.  Najboljši zeliščni liker je bil medeni liker s kavo Čebelarstva B&I, drugo mesto pa je osvojil smrekov liker Žganjekuhe Žan.

     Strokovna izobraževanja so potekala v Pretorski palači. FOTO: Proflipp 
     Strokovna izobraževanja so potekala v Pretorski palači. FOTO: Proflipp 

    Strokovno komisijo so sestavljali mednarodni strokovnjaki predsednica komisije in tehnologinja podjetja BMB Delta iz Gradiške dr. Davorka Đukić Ratkovič, dr. Nermina Spaho iz Oddelka za fermentacijo Fakultete za kmetijstvo in živilstvo Univerze v Sarajevu in dr. Rajko Vidrih z Biotehniške fakultete v Ljubljani. Komisijo so dopolnili slovenski mojstri žganjekuhe Klemen Bizjak iz Destilarne Laske in predsednik Društva ljubiteljev domače žganjekuhe, Martin Kržič iz Žganjekuhe Kržič in David Šivec iz Chicken Valley Distillery.

    Po besedah Kržiča so bili letošnji vzorci ocenjeni bistveno bolje kot lani, z opazno manj izločitvami. Ob tradicionalno visoko ocenjenih likerjih so tokrat izstopali tudi tropinovci, kar potrjuje, da lahko z ustreznim staranjem v hrastovih sodih dosežejo vrhunsko raven.

