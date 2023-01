5 razlogov, zakaj letos namesto snega izbrati morje

Da bodo letos počitnice dopust tako za starše kot za otroke, smo pripravili 5 razlogov, zakaj letos zimske počitnice preživeti na morju. Za vse našteto poskrbi LifeClass Portorož.

1. Plavanje v termalnih bazenih

Plavanje in rekreacija otrok v vodi ugodno vpliva na sprostitev, spanje, koncentracijo in povzroča sproščanje endorfina, t. i. hormona sreče. Če to ni dovolj razlogov, da med počitnicami večkrat obiščete bazene, naj vam zaupamo še enega. Upor vode pri gibanju otroka pritiska na prsni koš in ga s tem spodbuja k bolj globokim vdihom, ob čemer se krepijo njegove dihalne mišice. V hotelih LifeClass Portorož bo vsa družina ob rezervaciji namestitve uživala v neomejenem vstopu v bazene s termalno vodo Pramorje.

FOTO: Lifeclass Portorož

2. Zdravilne lastnosti morja

Ob preživljanju počitnic v hotelih LifeClass Portorož boste nastanjeni v središču Portoroža, neposredno ob morju. Mila zima na Obali ponuja številne možnosti za preživljanje časa na blagodejnem, svežem morskem zraku. V enem dnevu, ki ga otrok preživi ob morju, vdihne približno 10 milijard delcev, ki blagodejno vplivajo na dihalne poti in pljuča. Z več kot 30 kemijskimi elementi in spojinami ter negativno nabitimi ioni ima morski zrak izjemno pomembno vlogo pri krepitvi odpornosti, čiščenju dihalnih poti in splošnem dobrem počutju. Zato je lahko sprehod od Portoroža do Pirana ali Forme vive letos del vašega vsakdanjika med preživljanjem zimskih počitnic ob morju.

3. Pester animacijski program za otroke

Animacija za otroke in dobra novica za starše: animacija vključuje tudi varstvo. V hotelih LifeClass Portorož pestro dogajanje animacijskega programa Mini klub s pomočjo maskot Mini-IONa in Mini-IONe že leta skrbi, da tudi starši uživajo v brezskrbnem dopustu.

Kuharske in ustvarjalne delavnice, Mini kino, Mini disko in karaoke bodo kratkočasili vse mlade ustvarjalce in zabave željne. Vsi otroci, starejši od štirih let, se namreč lahko dejavnosti Mini kluba udeležijo brez spremstva staršev.

FOTO: Lifeclass Portorož

4. Velnes za otroke

Terme Portorož ponujajo številne velneške, lepotne in termalne storitve za odrasle. Med bolj priljubljenimi v zimskem času so kisikova lifting nega obraza, thalasso relax masaža in piling telesa s soljo iz Sečoveljskih solin. Poleg razvajanj za odrasle pa so prava doživetja za otroke tudi tretmaji, ki so zasnovani tako, da se staršem pridružijo še otroci. Ajurvedski program je sestavljen iz sproščujoče masaže celotnega telesa s toplimi olji in ajurvedske kopeli za oba starša. V programu je še ajurvedska masaža, posebej prilagojena otrokom. Tajski program za družino vsebuje razvajanje v masažni kadi s termalnimi olji, tajski masaži z naravnimi eteričnimi olji za starše in prilagojeno masažo za otroke.

Po tretmajih se v prijetnem ambientu Shakti – Ayurveda centra družina ob čaju, naravnem soku in penini lahko pripravi na nadaljevanje dneva.

Med storitvami pa velja omeniti še: Bubble me bath – igriva dišeča in peneča kopel, ki blagodejno vpliva na zdravje in dobro počutje otrok. Cena: 27 EUR Ajurvedska masaža s toplim kokosovim oljem za otroke od 5. do 14. leta starosti. Cena: 40,50 EUR Inhalacije za otroke – inhalacije z morsko vodo so ena od tradicionalnih terapij v Termah Portorož. Priporočamo jih otrokom z astmo, dihalnimi alergijami, po prebolelih virusnih in bakterijskih okužbah dihalnih poti in otrokom, ki prihajajo iz onesnaženih mest. Cena: 18 EUR Otroška terapija v solni sobi – drobni delci suhega aerosola soli pri vdihavanju sežejo globoko v spodnji del pljuč, od koder težave z dihanjem izvirajo. Rezultat vdihavanja aerosola soli je odprava sluzi, ki blokira dihalne poti, obenem pa se sluznica po rednih terapijah odebeli in okrepi ter ščiti telo pred virusi, bakterijami, alergeni in drugimi škodljivimi dejavniki iz okolja. Terapijo v solni sobi priporočamo otrokom, ki imajo težave s pogostimi dihalnimi obolenji, kronični bronhitis, astmo ali atopični dermatitis. Cena: 15 EUR Tajska masaža za otroke – sprostilna tajska masaža za otroke z mandljevim oljem. Cena: 40,50 EUR

FOTO: Lifeclass Portorož

5. Ugodni paketi za zimske počitnice

Med zimskimi počitnicami lahko bivanje v hotelih LifeClass Portorož rezervirate že za 68 EUR na osebo na noč.

Cena vključuje:

namestitev v družinski sobi

GRATIS bivanje za 1 otroka do 14. leta v sobi z dvema odraslima

neomejen vstop v bazene s termalno vodo Pramorje

1 x vstop v Sauna park v času bivanja

vse dejavnosti Mini kluba

Več o ponudbi za zimske počitnice najdete na povezavi TU, na 05/692 9001 ali na booking@lifeclass.net.

FOTO: Lifeclass Portorož

Naročnik oglasne vsebine je LifeClass Hotels & Spa, Portorož