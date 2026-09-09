Amorgos, 40 let po snemanju kultnega filma Velika modrina

Prihodnje leto bo minilo štirideset let, odkar je francoski režiser Luc Besson snemal kultni film Velika modrina (Le Grand Bleu), zato bo Amorgos v grških Kikladih znova v središču pozornosti. Na ta otok, ki sicer ni v središču turističnih poti po Egejskem morju, bodo gotovo prišli mnogi ljubitelji filma, predvsem Francozi, da bi obudili spomin. Pisale se bodo reportaže, televizije bodo snemale dokumentarce, francoski študentje bodo proučevali zemljevide in iskali ključne točke. »Bog je na dnu morja in potapljam se, da ga najdem.« S to izjavo je Enzo Maiorca, glavni protagonist zgodbe, povedal tisto, kar je Luc Besson potem spremenil v film. Ko je na mnogih krajih iskal morsko modrino, ki bi ustrezala njegovi zgodbi, je leta 1987 pristal tudi v Katapoli, največjem pristanišču otoka ...