Atraktivno prečkanje Tolminke in drvenje na Porezen

Športni navdušenci, ki se želijo tudi poleti udeležiti kakšne tekaško-kolesarsko-pohodniške prireditve, bodo imeli v aktualni sezoni pestro izbiro. Prijave za jubilejno, 10. izvedbo Soča Outdoor festival so sicer že zaprte, za drugi Vzpon na Porezen pa še ne. Letos se je Soča Outdoor Festival že 25. junija začel v Kobaridu s Soča cestnim kolesarskim izzivom.

Tolmin je zaradi Soča Outdoor Festival – potekal bo ta konec tedna – postal prepoznaven ne le kot festivalsko mesto, ampak tudi kot odlična destinacija za športne prireditve. Letos je na različne dolžine trail teka prijavljenih 1950 tekmovalk in tekmovalcev, na parafestival 200 udeležencev, poleg tega organizatorji pričakujejo 250 gorskih kolesarjev in še 80 cestnih. V ospredju tekmovalnega programa so tekaške trase na 10, 15, 25, 35 in 50 kilometrov. Na prireditev pridejo tako resni tekmovalci kot rekreativci, ki si želijo samo uživati v naravi.

Soorganizator Peter Dakskobler je pojasnil, da je polovica prijavljenih udeležencev tujcev, prednjačijo predvsem Hrvati – medtem ko se ogromno Slovencev julija odpravi k njim na obalo, so oni očitno odkrili slovenske Alpe.

Kar Soča Outdoor Festival (SOF) uvršča med (naj)bolj prepoznavne tekaške prireditve pri nas in Tolmin počasi izvablja iz sence Bovca, niso le naravne in kulturno-zgodovinske lepote, mimo katerih tečejo in kolesarijo udeleženci, pač pa tudi nadvse atraktiven prihod v cilj – tekači morajo namreč čez reko Tolminko – ter dejstvo, da je med prijavljenimi kar petdeset odstotkov žensk.

Utrinki s Soča Outdoor Festivala leta 2022. FOTO: Matevž Hribar

»Zanimanje za Soča Outdoor je vsako leto večje. Pri četrti ali peti izvedbi je bil prvi res opazen porast prijav, potem je prišla epidemija covida-19. Letos je zanimanje spet izjemno,« dodaja peter Dakskobler. V tekaški del so dodali 50-kilometrsko razdaljo, da se udeleženci lahko spoznajo z ultratekom, o daljših trasah pa ne razmišljajo.

Organizatorji se že od začetka trudijo kar se da zmanjšati vpliv športne prireditve na lokalno okolje; sortirajo odpadke, ukinili so plastične kozarčke, omogočajo skupinski prevoz na prizorišče, spodbujajo uporabo javnega prevoza, odslužene SOF ali druge športne majice, ki jih lahko s seboj prinesejo udeleženci, bodo reciklirali, tako imenovani »goody bag« promocijskih materialov bo elektronski. Organizatorji poudarjajo, da je dogodek zasnovan kot festival, ki sledi načelom športnih počitnic, temu primerno pester bo tudi spremljevalni program.

Zmagovalka lanske prireditve Vzpon na Porezen med ženskami – Lucija Krkoč. FOTO: Marko Čadež

Lani na vrhu v dobri uri

Medtem ko so prijave za Soča Outdoor Festival torej zaprte, pa se gorski tekači in pohodniki lahko že spogledajo z udeležbo na drugem Vzponu na Porezen. Prireditev, ki bo 29. julija, organizira Planinsko društvo Cerkno. Marko Makuc je dejal, da so o preizkušnji razmišljali kar nekaj časa, njen glavni namen je (bil) po eni strani privabiti obiskovalce v kočo oziroma na vrh cerkljanskega očaka, predvsem pa preveriti, v kolikšnem času so najbolje pripravljeni tekači in pohodniki sposobni priti iz Cerknega na 1630 metrov visoki Porezen.

Lani je Davidu Vogrinu to uspelo v uri, eni minuti in 48 sekundah. Letos bo cilj sicer pred kočo, a rekord proge bodo še vedno merili na vrhu Porezna. Vzpon poteka po markirani planinski poti iz Cerknega prek Labinj, Labinjskih leh na vrh Porezna in do koče. Premagati bo treba dobrih 1300 metrov višinske razlike.

Vzpon, pokalna tekma primorskih gorskih tekov, šteje poleg tega tudi za državno prvenstvo za člane v disciplini gor, za pokal Slovenije v gorskih tekih za članske kategorije in pokal primorskih gorskih tekov. Organizatorji bodo udeležencem zagotovili malico v koči in majico.