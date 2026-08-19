Avstrijska regija, kjer se vije eden najlepših delov Murske kolesarske poti

Kdor se je že kdaj odpravil na priljubljeno avstrijsko smučišče Obertauern, je v dolini, preden se začne pot navkreber, na desni strani ob cesti najbrž opazil ličen grad. A verjetno se je le malokdo tam ustavil, zlasti če se je mimo peljal v snegu. To napako je smiselno popraviti zdaj, v poletnih mesecih. A avstrijska regija Lungau na nadmorski višini okoli 1000 metrov ni vredna obiska le zaradi gradu Mauterndorf, ki vel­ja za eno najbolj slikovitih sred­njeveških utrdb v Avstriji, zanimivosti je dosti več. V redkih alpskih regijah se tako prepričljivo združijo aktivne počitnice, neokrnjena narava in bogata zgodovina kot v Lungauu na Salzburškem v Avstriji. Poleti se tamkajšnji kraji, vpeti med gorski svet Katschberga in Obertauerna, povsem spremenijo. Snežne strmine zamenjajo zelene ...