Banská Štiavnica: mesto v kraterju ugaslega stratovulkana

V nadaljevanju preberite:

Dela človeških rok, vpisana na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine, pritegnejo številne, še zlasti če gre za urbana jedra s posebno tradicijo, kot je denimo Idrija. Podoben kraj je Banská Štiavnica v osrednji Slovaški, zahodno od Bratislave, prav tako lep primer starega in zelo pomembnega rudarskega naselja.

Tisti, ki tja potujejo skozi Bratislavo, od koder je približno 175 kilometrov, se večinoma peljejo po avtocesti, razen zadnjih nekaj več kot 20 kilometrov, ko jih čaka precej ozka in zavita gorska cesta skozi gozd. Na njenem koncu, v dolini, je Banská Štiavnica. Mesto leži v kraterju ugaslega stratovulkana, kar je vir njegovega bogastva in tudi dediščine.