    Ledeno kraljestvo, ki kljubuje globalnemu segrevanju

    Največje naravno drsališče v Alpah vsako zimo znova očara obiskovalce od blizu in daleč.
    Nizozemci so jezero izbrali tudi zaradi dovolj velike površine, ki dopušča pripravo krožne steze, dolge do petindvajset kilometrov. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Galerija
    Nizozemci so jezero izbrali tudi zaradi dovolj velike površine, ki dopušča pripravo krožne steze, dolge do petindvajset kilometrov. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Mitja Felc
    21. 1. 2026 | 05:00
    A+A-

    Če bi ta hip izbirali motiv za pravo zimsko idilo, bi se Belo jezero (Weissensee) na avstrijskem Koroškem gotovo uvrstilo med najlepše. V zimski različici namreč 12 kilometrov dolgo jezero postane eno največjih naravnih drsališč v Evropi, ki privablja ljubitelje narave, športnike in celo gurmane z vsega sveta. Specifična podolgovata oblika mu daje videz norveškega fjorda, ki ga tesno objemajo strme gore in gosti, neokrnjeni gozdovi.

    image_alt
    Obertauern, smučišče na drugem planetu

    Posebnost jezera ni le njegova velikost, temveč se skriva predvsem v izjemni kakovosti vode, ki dosega standarde pitne. Vidljivost pod gladino v sončnih dneh sega vse do globine šestih metrov, kar je v svetu alpskih jezer prava redkost. Da bi ohranili to neprecenljivo bogastvo, so domačini pred desetletji sprejeli stroga pravila, po katerih sta dve tretjini obale popolnoma nepozidani in zaščiteni, na vodni gladini pa so z izjemo linijske ladje prepovedani vsi motorni čolni na notranje zgorevanje.

    Led zagotovljen, težava je lahko sneg

    Ima pa jezero svoje posebnosti zlasti zaradi temperature. Poleti se segreje tudi do prijetnih 25 stopinj Celzija, pozimi pa se slika povsem obrne. Ko se temperatura vode bliža ničli, se ustvarijo idealne razmere za krepko ledeno ploskev. Najprej začne zmrzovati najmanj globok zahodni del, postopoma pa se ledena ploskev širi proti vzhodu.

    V kolikšnem delu je jezero zmrznjeno, je tako odvisno od zimskih temperatur, vendar je v vsakih že več desetletij, globalnemu segrevanju navkljub, mogoče drsati. Najbolj jim jo lahko zagode le prevelika količina snega, saj ta s svojo težo ledeno ploskev povsem spremeni in jo naredi neuporabno. A k sreči je to izjemno redko.

    Ledeno površino izkoristijo za različne aktivnosti. FOTO: Martin Steinthaler
    Ledeno površino izkoristijo za različne aktivnosti. FOTO: Martin Steinthaler

    Ko je jezero zaledenelo, se na njem razživijo vsi – od otrok do starejših, od zaljubljencev z roko v roki do družin z vozički. Na ledu potekajo drsalni izleti, hokejske tekme in tradicionalno ledno kegljanje (Eisstockschießen), pri katerem igralci brez pometanja mečejo posebne »štoke« proti tarči. Za obiskovalce brez lastne opreme je na voljo izposoja drsalk, pri čemer je zaradi velikega povpraševanja priporočljiva predhodna spletna rezervacija.

    Prihajajo Nizozemci! Spet

    Največjo preobrazbo kraj in jezero doživljata te dni, ko ju dobesedno okupirajo Nizozemci. Ta mirni kraj na 930 metrih nadmorske višine v osrčju Ziljskih Alp že od leta 1989 gosti legendarni dogodek Alternatieve Elfstedentocht oziroma Alternativno turnejo enajstih mest. Do zdaj je odpadel le štirikrat, dvakrat ga je prekinila epidemija covida, dvakrat pa predebela snežna odeja.

    Največjo preobrazbo kraj in jezero doživljata v teh dneh, ko ju dobesedno okupirajo Nizozemci. FOTO: Joe Klamar/AFP
    Največjo preobrazbo kraj in jezero doživljata v teh dneh, ko ju dobesedno okupirajo Nizozemci. FOTO: Joe Klamar/AFP

    Na Nizozemskem imajo zelo razvito kultno drsalno dirko, ki poteka po zamrznjenih kanalih province Frizija, vendar zaradi podnebnih sprememb in vse milejših zim ti kanali le redko dovolj močno zmrznejo. Pravzaprav je naravnega ledu tako malo, da niti treningov ne morejo več izvajati na prostem, kaj šele da bi organizirali množično tekmovanje. Zadnjo pravo dirko v njihovi domovini so izvedli leta 1997, zato so nizozemski navdušenci začeli iskati nadomestno lokacijo v Evropi, ki bi zagotavljala varen in dovolj debel naraven led. Sprva so se po njej ozirali čez lužo v Kanadi, a na koncu ugotovili, da je to tako finančno kot organizacijsko prevelik zalogaj. Odkar so spoznali Belo jezero, poti nazaj ni več. Dobesedno so se zaljubili vanj.

    Ta mirni kraj v osrčju Ziljskih Alp že od leta 1989 gosti legendarni dogodek Alternatieve Elfstedentocht oziroma Alternativno turnejo enajstih mest. FOTO: Joe Klamar/AFP
    Ta mirni kraj v osrčju Ziljskih Alp že od leta 1989 gosti legendarni dogodek Alternatieve Elfstedentocht oziroma Alternativno turnejo enajstih mest. FOTO: Joe Klamar/AFP

    Belo jezero se je izkazalo za idealno prizorišče zaradi posebne mikroklime, ki omogoča nastanek najdebelejše naravne ledene plošče v celotnem alpskem loku. Čeprav je za prvo podrsavanje dovolj že desetcentimetrski led, ni nobena redkost niti pol metra debela ledena ploskev, kar omogoča varno gibanje tisočem ljudi hkrati. Nizozemci so jezero izbrali tudi zaradi dovolj velike površine, ki dopušča pripravo krožne steze, dolge do petindvajset kilometrov. To je ključno za izvedbo kraljevske preizkušnje, dvestokilometrskega drsalnega maratona, ki od tekmovalcev zahteva izjemno vzdržljivost in trmo. Najhitrejši 200-kilometrsko razdaljo premagajo v nekaj več kot petih urah. Rekord je pet ur in 11 minut.

    Domačini so tujega športnega duha sprejeli z odprtimi rokami in celo razvili specializirano ekipo ledenih mojstrov, ki z unikatno strojno opremo skrbijo za popolno gladkost ledene ploskve.

    Michelinove zvezdice na Belem jezeru

    Ko se športno dogajanje umiri, v ospredje stopi kulinarika. Belo jezero, ki ima le 750 prebivalcev, se ponaša s kar dvema restavracijama z Michelinovo zvezdico in petimi s kuharsko kapo (haubo). Letošnji naziv avstrijskega kuharja leta je prejel Hannes Müller iz tamkajšnjega hotela Die Forelle. Njegova kuhinja temelji na strogi regionalnosti, kar pomeni, da uporablja izključno lokalne, sezonske sestavine brez uvoženih artiklov, kot so limone ali oljčno olje.

    Z drsališča na smučine

    Regija poleg ogromnih drsalnih površin ponuja tudi tek na smučeh, na obrobju pa je še družinsko smučišče, ki sicer premore le šest kilometrov prog. A le dobre pol ure stran so že Mokrine (Nassfeld), največje smučišče na avstrijskem Koroškem. Čeprav je do začetka januarja tudi tam narava skoparila s pošiljko belega blaga, je smučanje mogoče že od 5. decembra, in to na skoraj vseh 110 kilometrih prog različnih težavnostnih stopenj. Mokrine imajo povsod sisteme za umetno zasneževanje, zaradi česar lahko smuko razpotegnejo vse do sredine aprila. Upravljavci smučišč se namreč zavedajo, da lahko vse manj računajo na naravni sneg. Ga je pa v zadnjih tednih nekaj vendarle navrglo, kar v kombinaciji z umetnim ustvari res dobre smučarske razmere.

    Varnost je na prvem mestu, zato debelino ledene podlage redno preverjajo. FOTO: Joe Klamar/AFP
    Varnost je na prvem mestu, zato debelino ledene podlage redno preverjajo. FOTO: Joe Klamar/AFP

    Mokrine veljajo za eno najbolj sončnih in razgibanih smučišč v Alpah, kjer se zima pokaže v svoji najlepši podobi. Posebnost je tudi, da lahko na jugozahodnem delu smučišča zavijemo v sosednjo Italijo, ne da bi se sploh zavedali. Tam se ne spajata le avstrijsko in italijansko ozemlje, temveč tudi kulinarika. A ta se ne ustavi v omenjenih dveh državah. Nič presenetljivega ne bo, če boste na meniju zagledali čevapčiče, pleskavice in druge južne specialitete.

    Vse gre v mobilnost

    Turistična infrastruktura je prilagojena velikemu obisku, zlati pa je ta povečan ob sončnih koncih tedna. Parkiranje v središču stane do 20 evrov na dan, na obrobju, od koder vozijo brezplačni avtobusi, pa le štiri evre. Sredstva od parkirnin namenijo izključno lokalni mobilnosti, kar okoli pol milijona evrov na leto investirajo v to.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump: Nato bi bil brez mene kup pepela

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    20. 1. 2026 | 06:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropska obramba

    Grenlandija je poslance zavila v molk

    Vladno odločitev o tem, da na vojaško vajo Arktična odpornost pod vodstvom Danske pošlje dva častnika, sta komentirali le Levica in Svoboda.
    Novica Mihajlović 20. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Španija

    Nova železniška nesreča v Španiji: en mrtev in številni poškodovani

    Umrl naj bi strojevodja. Še vsaj 37 ljudi je bilo poškodovanih, od tega pet huje.
    21. 1. 2026 | 07:44
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Liga NHL

    Kralji slavili brez kapetana in prvega vratarja

    Los Angeles Kings so brez poškodovanega Anžeta Kopitarja premagali zadnjo ekipo New York Rangers s 4:3. Med tekmo se je poškodoval vratar Kraljev.
    21. 1. 2026 | 07:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

         V živo: Trump na poti v Davos: Pojma nimam, kaj se bo zgodilo

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Že 87. trojni dvojček Dončića za veliko zmago v derbiju

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v derbiju zahodne konference premagali Denver s 115:107. Luka Dončić je dosegel 38 točk.
    Nejc Grilc 21. 1. 2026 | 06:37
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Horoskop

    Dnevni horoskop za sredo, 21. januar 2026

    Kaj prinaša današnji dan za vaše astrološko znamenje?
    21. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
