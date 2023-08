Bliža se živosrebrna tekaška preizkušnja s strmimi klanci

Tretja sobota v avgustu je že tradicionalno zasidrana za eno od večjih športnih prireditev na Severnem Primorskem – Hg Ultra Trail Idrija. Organizatorji so prijave odprli že takoj po novem letu; preizkušnja bo znova prinesla točke UTMB in ITRA. Lanskega teka se je udeležilo približno 360 tekačic in tekačev.

Trail tek je že nekaj časa ena najbolj priljubljenih prostočasnih dejavnosti na prostem. Z njim izboljšujemo telesni vzdržljivost in moč, preživimo nekaj časa na svežem zraku in – navsezadnje – izboljšamo lastno tehniko teka. Možnosti za udeležbo na kakšni rekreativno-tekmovalni prireditvi je v poletnih mesecih kar nekaj. Datumsko blizu je Hg Ultra Trail, ki na idrijske klance in v njihovo okolico vabi naslednji konec tedna, 18. in 19. avgusta.

Slaba 2,5-kilometra dolga preizkušnja Hg Vertikal s 495 metri višinske razlike, ki se šteje tudi za pokal primorskih gorskih tekov, bo odprla tekaški vikend. V soboto se bodo prijavljeni pomerili na treh progah – Čipki, Berkmandlcu in Laufarju (14, 27 in 50 kilometrov). Na najkrajši razdalji tekmovalce čaka 680 metrov višinske razlike, na srednji 1410, na najdaljšem Laufarju pa 2680 metrov. Stična točka vseh treh prog bo znova pri koči na Hleviški planini.

Dolžina prog. INFOGRAFIKA: Delo

Najhitrejši tekač je lani s Čipko opravil v uri in 22 minutah, z Berkmandlcem pa v dobrih dveh urah in 20 minutah. Za kraljevski, 106 kilometrov dolgi Merkur je bilo tudi letos premalo prijav, tako da teka ne bodo izpeljali. Direktor tekmovanja Jure Gantar kot novost izpostavlja tekaško preizkušnjo za najmlajše – GTOF (Green Trails of Future).

Cilj projekta, ki ga podpira Evropska unija, je spodbuditi in za trail tek navdušiti mlade oziroma otroke ter jih hkrati naučiti sobivanja z okoljem. Zdi se, da v Idriji s tem ni težav, saj je že od nekdaj znana kot zibelka športnih entuziastov, ki strast do košarke, nogometa, teka, kolesarstva, motošporta, tenisa in drugih panog prenašajo na mladi rod.

Start in cilj sta na idrijskem mestnem trgu. FOTO: Arhiv Hg Trail Idrija

Domači tekači že vedo, kdaj in kje

Številni tekmovalci in tekmovalke ne skrivajo navdušenja nad organizacijo tekaške prireditve v Idriji. Letos je organizatorjem kar nekaj izzivov poleg drugega sicer pripravilo vreme. V nedavnih neurjih je bilo polomljenih veliko dreves, a poti bodo, zagotavljajo, do prireditve očiščene. Tudi po zaslugi prostovoljcev, brez katerih ne bi bilo mogoče izpeljati tako velike športne prireditve, kot je Hg Ultra Trail. V organizacijo jih je vsako leto vpetih več kot sto.

Jure Gantar je povedal, da je idrijska prireditev med domačimi trail tekači že dodobra prepoznavna. Vedo, kje in kdaj poteka. Precej manevrskega prostora obstaja še pri tujcih, čeprav jih je doslej vsako leto v startnem bloku kar nekaj. Prednjačijo Hrvati in Italijani; eno zadnjih povpraševanj, kje so možne prijave, je Gantar dobil od peterice Nizozemcev. »Organizacija takšne prireditve je tek na dolge proge. V enem letu kakšnega ogromnega preskoka ni mogoče narediti,« zatrjuje sogovornik.

Brez prostovoljcev prireditve ne bi mogli izpeljati. FOTO: Arhiv Hg Trail Idrija

Po eni strani Idriji kot destinaciji ne gre na roko hudo pomanjkanje nastanitvenih kapacitet, a Gantar tega ne jemlje kot izgovora. Z dobro organizacijo in reklamo od ust do ust je mogoče v mesto privabiti množico tekačev od zunaj. Večjo oviro predstavljajo slabe cestne povezave oziroma oddaljenost centra dogajanja od avtoceste. Da je trail datumsko združen s Praznikom idrijskih žlikrofov, eno največjih kulinaričnih prireditev v mestu, je dodana vrednost za oba dogodka.

Najbolj trpežni tekači in tekačice bodo morali premagati več kot 1500 metrov višinske razlike. FOTO: Arhiv Hg Trail Idrija

Prijave na Hg Ultra Trail so tudi letos mogoče do dneva prireditve, je pa število startnih paketov omejeno, zato je s prijavo kljub vsemu boljše pohiteti. Leta 2022 se je petkovega in sobotnih tekov udeležilo okrog 360 prijavljenih. Organizatorji upajo, da bodo številko letos najmanj dosegli, če že ne presegli.

Brutalna vročina, ki je lani udarila že navsezgodaj zjutraj, se bo – glede na aktualno vremensko dogajanje – letos morda usmilila tekačev in izostala. Zagotovo pa ne bo ob progah izostala podpora navijačev, ki tekmovalce vsako leto bučno spodbujajo.

Jure Gantar ne pozabi omeniti, kako velika in pomembna je podpora celotne lokalne skupnosti, brez katere prireditve ne bi bilo mogoče izpeljati. Po njegovih besedah dobro sodelujejo tako z lastniki zemljišč, čez katera potekajo proge, kot tudi z drugimi posamezniki in Planinsko zvezo Slovenije, ki je dala dovoljenja za uporabo markiranih poti.