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    Potovanja

    Bo treba že od prihodnje pomladi del poti okrog Mont Blanca rezervirati?

    Nova pravila glede rezervacij na francoskem delu naj bi uvedli spomladi 2027, medtem ko podrobnosti morebitnega sistema dovolilnic še niso povsem jasne.
    Maja letos je bila normalna pot na vrh Mont Blanca med 26. in 29. majem povsem zaprta. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Maja letos je bila normalna pot na vrh Mont Blanca med 26. in 29. majem povsem zaprta. FOTO: Shutterstock
    Be. B.
    11. 9. 2026 | 10:22
    11. 9. 2026 | 11:14
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    Tako kot številni turistični kraji, ki zaradi množice obiskovalcev že pokajo po šivih in zato uvajajo različne omejitve, se tudi ob eni najbolj priljubljenih pohodniških poti v Evropi vse bolj odpira vprašanje omejevanja dostopa. Tour du Mont Blanc je skoraj 170 kilometrov dolga krožna pot okoli Mont Blanca oziroma Bele gore, ki vodi skozi tri države: Francijo, Italijo in Švico.

    Že nekaj let je na spletu mogoče zaslediti številne zapise o veliki gneči v glavni sezoni ter opozorila, da je treba koče in druge nastanitve rezervirati tudi pol leta ali več pred načrtovano potjo. Gnečo je bilo letos na nekaterih delih mogoče opaziti že konec junija oziroma v začetku julija, ko se glavna sezona šele začenja.

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    Kraj neskončnih razgledov in izginjajočih ledenikov

    Kot navaja Euronews, se na Tour du Mont Blanc vsako leto odpravi okoli 80.000 ljudi, kar povzroča vse več težav. Če je bilo še konec junija na nekaterih odsekih razmeroma mirno, so se na bolj priljubljenih delih že vile kolone pohodnikov, avgusta pa naj bi bile skupine ponekod že tako blizu druga drugi, da med njimi skoraj ni bilo več razmika.

    Težava ni le gneča. Vsi obiskovalci ne spoštujejo narave, lokalni prebivalci opozarjajo na smetenje in druge neprimerne prakse, razmere pa nekateri ocenjujejo kot nevzdržne.

    PREBERITE ŠE -> Na poti okoli Mont Blanca: 170 kilometrov in 10.000 višincev

    V drugi polovici 20. stoletja je pot postajala vse bolj priljubljena, še bolj prepoznavna pa je od leta 2003, ko so prvič izvedli gorski ultramaraton UTMB, danes eno najuglednejših tovrstnih tekmovanj na svetu. FOTO: Beti Burger
    V drugi polovici 20. stoletja je pot postajala vse bolj priljubljena, še bolj prepoznavna pa je od leta 2003, ko so prvič izvedli gorski ultramaraton UTMB, danes eno najuglednejših tovrstnih tekmovanj na svetu. FOTO: Beti Burger
    Veliko število obiskovalcev ne obremenjuje le najmanjših vasi ob poti. Kot piše Time Out, se pod njihovim pritiskom znajde celo Saint-Gervais-les-Bains, eno večjih in bolje opremljenih mest na francoskem delu trase. Prav zato so tamkajšnje oblasti začele resneje razmišljati o omejitvah in sistemu dovolilnic.

    Župan se zavzema za omejitev dostopa

    »Danes hodimo v koloni drug za drugim. Ljudje vidijo samo hrbte tistih pred seboj. To je vse prej kot idealno,« je za švicarsko javno radiotelevizijo SRF avgusta povedal župan Saint-Gervais-les-Bainsa Jean-Marc Peillex.

    Zavzema se za omejitev števila pohodnikov, ki bi jo nadzorovali s sistemom dovolilnic, kršitve pa sankcionirali. Po poročanju Time Outa naj bi nova pravila začela veljati spomladi 2027.

    Saint-Gervais-les-Bains leži na francoski strani masiva Mont Blanc, v departmaju Haute-Savoie v francoskih Alpah, in je pomembno izhodišče za ture na tem območju. Skozi občino poteka tudi del francoskega odseka Tour du Mont Blanc.

    Po predlaganih pravilih bi morali pohodniki vnaprej rezervirati prenočišče v planinski koči ali mesto na uradno določenem območju za bivakiranje. Gre za območja, kjer lahko pohodniki ali alpinisti začasno prenočijo na prostem oziroma postavijo šotor, infrastrukture pa tam praviloma ni ali je zelo osnovna.

    »Če to ni mogoče, svoje načrte preložite na naslednje leto,« predlaga Peillex.

    Čeprav skozi občino Saint-Gervais poteka le manjši del celotne poti, pri pripravi novih pravil sodelujejo tudi druge občine na francoskem delu trase.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Švica za zdaj brez podobnih omejitev

    Večina pohodnikov jo prehodi v sedmih do desetih dneh oziroma približno 60 urah. Traso je mogoče prilagoditi svojim sposobnostim in vremenu, na nekaterih odsekih pa jo skrajšati z avtobusi, gondolami ali žičnicami. FOTO: Beti Burger
    Večina pohodnikov jo prehodi v sedmih do desetih dneh oziroma približno 60 urah. Traso je mogoče prilagoditi svojim sposobnostim in vremenu, na nekaterih odsekih pa jo skrajšati z avtobusi, gondolami ali žičnicami. FOTO: Beti Burger
    Švica trenutno nima primerljivih načrtov. Joachim Rausis, župan občine Orsières v kantonu Valais, sicer prav tako meni, da bo treba ukrepati, vendar razmer še ne opisuje kot izrazit čezmerni turizem.

    »Obstajajo opozorilni znaki in razmere moramo urediti. Predvsem pa potrebujemo usklajevanje med Švico, Italijo in Francijo,« je dejal.

    Prav to utegne biti ena večjih težav morebitnih novih pravil. Krožna pot namreč poleg Francije vodi še skozi Italijo in Švico, omejitve pa so za zdaj predlagane le na francoski strani. Za pohodnike, ki v nekaj dneh večkrat prečkajo državne meje, bi to lahko pomenilo precej nepregleden sistem.

    Težave tudi za gorske vodnike

    Velik obisk že zdaj povzroča težave tudi gorskim vodnikom. »Hotele in planinske koče je treba rezervirati leto dni vnaprej. Za samozaposlenega je to skoraj nemogoče,« opozarjajo, saj imajo vodniki le redko stranke, ki bi turo dejansko rezervirale toliko časa vnaprej.

    Nekateri zato opozarjajo, da bi nova pravila lahko ustvarila dodaten problem: vodniki bi morali postelje oziroma mesta rezervirati, še preden bi vedeli, ali bodo za določene termine sploh imeli stranke.

    Gouter Refuge FOTO: Shutterstock
    Gouter Refuge FOTO: Shutterstock

    So gore še prosto dostopne vsem?

    Razprava tako odpira precej širše vprašanje gorskega turizma: kako uskladiti izjemno mednarodno priljubljenost Alp z varovanjem narave, interesi lokalnega prebivalstva in tradicionalno predstavo, da so gore dostopne vsem?

    Obvezne rezervacije bi lahko zmanjšale pritisk obiskovalcev, po drugi strani pa se nekateri bojijo, da bi s tem omejili svobodo gibanja v gorah in spontanost, ki je za številne pomemben del pohodništva.

    Za zdaj kaže, da bodo nova pravila glede rezervacij na francoskem delu Tour du Mont Blanc uvedena spomladi 2027, medtem ko podrobnosti morebitnega sistema dovolilnic še niso povsem jasne.

    Podobne prizore sicer poznamo tudi pri nas. Predvsem na območju Triglava in drugih priljubljenih destinacijah se v najbolj obiskanih terminih vijejo dolge kolone, vse večji obisk gora pa pomeni tudi več dela za gorske reševalce. Nekatere doline, med njimi Vrata, so že zaprli s sistemom zapornic in je za vstop oziroma parkirnino treba plačati. 

    Dostop na Mont Blanc je precej reguliran

    Maja letos je bila normalna pot na vrh Mont Blanca med 26. in 29. majem povsem zaprta. Občina Saint-Gervais je dostop zaradi del pri stari koči Goûter ter nevarnosti padajočega kamenja in premikov terena začasno prepovedala, kršiteljem pa so grozile sankcije.

    Dostop po normalni smeri je tudi sicer precej reguliran. Za prenočevanje v kočah Nid d’Aigle, Tête Rousse in Goûter velja poseben sistem rezervacij, pohodniki oziroma alpinisti pa morajo ob morebitnem nadzoru pokazati dokazilo o rezervaciji in veljaven osebni dokument.

    Avgusta so vodniki prekinili načrtovane vzpone na Mont Blanc

    Zaradi močnega padanja kamenja sta avgusta vodniški družbi iz Saint-Gervais-Les Contamines in Chamonixa prekinili načrtovane vzpone na Mont Blanc. Občina je 11. avgusta zaprla tudi koči Tête Rousse in Goûter ter alpiniste pozvala, naj se vzponu odpovejo, dokler nevarne razmere trajajo.

    Koči sta se 26. avgusta ponovno odprli, vendar so oblasti opozorile, da to ne pomeni, da je normalna pot varna. Zaradi izjemno vročega poletja je nevarnost novih skalnih podorov in zdrsov ostala, zato so svetovali, naj alpinisti vzpon po možnosti preložijo na hladnejši del leta, je razvidno iz objave na spletni strani montblanc.ffcam.

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    Temperature so padle: je vaš dom pripravljen?

    Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 10:13
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    LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

    Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 10:26
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    Kje do kredita z nižjo obrestno mero

    Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
    Delo 7. 9. 2026 | 08:55
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    Tudi letos beremo skupaj

    Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
    Promo Delo 8. 9. 2026 | 10:55
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    Zgodbe  |  Skrivnost znanosti iz panja
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    Ista DNK, dve različni življenji

    Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:48
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    Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

    Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
    7. 9. 2026 | 08:49
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    Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

    Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:27
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