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    Potovanja

    Bomo z eLastovko potovali bolj brezskrbno?

    Na ministrstvu za zunanje zadeve so predstavili orodje, ki bo omogočalo, da v primeru kriznih razmer z nujnimi informacijami takoj dosežejo potnike.
    Potovanja v Egipt so trenutno označena z rumeno, kar pomeni povišano stopnjo preidnosti. Takšna opozorila so na voljo tudi v aplikaciji eLastovka. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Potovanja v Egipt so trenutno označena z rumeno, kar pomeni povišano stopnjo preidnosti. Takšna opozorila so na voljo tudi v aplikaciji eLastovka. FOTO: Blaž Samec
    Simona Bandur
    19. 6. 2026 | 15:58
    19. 6. 2026 | 16:54
    6:05
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    Na ministrstvu za zunanje zadeve so danes predstavili aplikacijo eLastovka, ki bi jo nujno potrebovali 28. januarja letos, ko se je začela vojna na Bližnjem vzhodu in je samo na letališčih v zalivskih državah obtičalo okoli tisoč slovenskih državljanov. Na aplikaciji je mogoče na enem mestu dobiti informacije o varnostni situaciji v državi, kamor potujejo, in osnovne kontaktne podatke. Vsem pa priporočajo, da se v aplikaciji tudi registrirajo, saj jih lahko tako v kriznih situacijah dosežejo z osnovnimi informacijami in pomagajo. Potovanja na Bližnji vzhod so medtem še vedno odsvetovana.

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    Prvomajske počitnice: kljub kriznim žariščem Slovenci množično na pot

    Ko se odpravljamo na potovanje, po navadi ne razmišljamo o tem, a prav zadnja izkušnja nas je naučila, da se lahko v mestu, ki je dotlej veljal za varnega, kot je Dubaj, znajdemo v težavah, je spomnil Jan Mulec, vodja oddelka za odzivanje na konzularne krize v konzularnem sektorju omenjenega ministrstva.

    Zakaj se je pomembno registrirati?

    Zato je zelo pomembno, da se ljudje, ko gredo na potovanje, registrirajo ter jim zaupajo osnovne informacije ter kontaktne podatke, ki jih potrebujejo, če pride na tisti lokaciji do nepredvidenih dogodkov. »Registracija je seveda še vedno prostovoljna, poleg tega aplikacija v privzetem načinu ne omogoča sledenja. Vsi podatki, ki jih ljudje zapišejo v sistem, se avtomatsko izbrišejo po zaključku potovanja,« je ob tem zagotovil Viktor Mlakar, vodja Konzularnega sektorja pri zunanjem ministrstvu.

    Aplikacija je sicer zasnovana dvodelno: na njej je mogoče dobiti informacije o varnostnih razmerah v državah (z barvnimi oznakami tveganja, kot so zapisana tudi na spletni strani MZEZ) in osnovne kontakte, kot so policija, nujna medicinska pomoč in številke diplomatskih in konzularnih predstavništev, ter se tudi registrirati. Slednje lahko storijo preko sistema SI-PASS, z digitalnim potrdilom, novo osebno izkaznico, preko računa google ...

    O razvoju takšne aplikacije so začeli, kot je povedal Jan Mulec, razmišljati ob začetku pandemije, ko so zaradi zaustavitve potovanj številni slovenski državljani obstali v tujini in je bilo treba organizirati repatriacijske polete. To je bilo še posebej težavno na začetku zadnje Bližnjevzhodne krize, ko so zaradi napadov ZDA in Izraela na Iran in povračilnih napadov Irana, usmerjenih tudi na zalivske države, kjer imajo ZDA oporišča, ustavili promet na letališčih v zalivskih državah.

    Takrat so se podatki o potnikih, ki so obstali v tujini in na letališčih, iz ure v uro spreminjali. Na koncu pa so ugotovili, da jih je samo na Bližnjem vzhodu ujetih okoli tisoč, v stik z njimi pa so ob organizaciji repatriacijskih letov poskušali priti s klici na njihove telefone. Prav po tej krizi se je povečalo število prijav potovanj, ki so bile sicer že prej mogoče na spletni strani ministrstva, tudi za države, za katere ni varnostnih opozoril, je povedal Jan Mulec.

    Mobilna aplikacija je na voljo v Google Play, IOS mobilnih trgovinah in v HUAWEI AppGallery. FOTO: MZEZ
    Mobilna aplikacija je na voljo v Google Play, IOS mobilnih trgovinah in v HUAWEI AppGallery. FOTO: MZEZ

    S pomočjo aplikacije lahko pridejo v stik s slovenskimi turisti s potisnimi sporočili, bodisi prek SMS-sporočil ali elektronske pošte, pri čemer lahko uporabnik sam določi način, kar je pomembno v primeru, ko se nekdo nahaja v državi, ki nima urejenih poceni mobilnih storitev. Na voljo je tudi posebna SOS-tipka za primere resne ogroženosti.

    Mobilna aplikacija je na voljo v Google Play, IOS mobilnih trgovinah in v HUAWEI AppGallery.

    Na agencijah se veselijo normalizacije

    Na turističnih agencijah so z vsako novostjo, ki potnikom omogoča hiter dostop do preverjenih informacij in lažje ukrepanje v nepredvidenih situacijah, zadovoljni. »Navsezadnje tudi pri delu v agencijah vsak dan potrebujemo verodostojne informacije o trenutnem stanju v državah, vstopnih pogojih, priporočljivih ali nujnih cepljenjih,« je dejala Nataša Jeza Kotnik iz agencije Sonček.

    Kot je spomnila, je v preteklih kriznih situacijah komunikacija praviloma potekala prek več kanalov, najpogosteje kar preko klicev neposredno z njihovimi strankami v tujini, pa tudi preko organizatorjev, letalskih družb, lokalnih partnerjev, konzularnih predstavništev … »Aplikacija eLastovka je lahko zato zelo koristna dopolnitev obstoječih kanalov, še zlasti, če bo zbrano vse na enem mestu. Pomembno je tudi, da imajo potniki te informacije pri roki že pred odhodom in ne šele takrat, ko se znajdejo v nepredvideni situaciji,« je opozorila.

    V agencijah sicer težko pričakujejo umiritev razmer, tako pri tistih, ki organizirajo potovanja na Bližnjih vzhod, in ta še vedno odsvetovana, kot tudi tistih, ki ponujajo počitnice v Aziji in so vezana na letališča v Združenih arabskih emiratih in okoliških državah. »Povpraševanje se v zadnjem času spet povečuje,« je povedal Sašo Klep iz potovalne agencije Shappa, za katero so pomembne predvsem letalske povezave prek zalivskih držav. 

    »Letališča delajo skoraj že s polnimi kapacitetami, ljudje se odločajo za prelete v Azijo preko Dubaja, Dohe … Skupinskih potovanj v tem letu na Bližnji vzhod še ne načrtujemo, vendarle si želimo, da so razmere že nekaj mesecev mirne, preden se bomo s skupinami vrnili tja,« pa je dejala Nataša Jeza Kotnik.

    Individualni gostje pa večinoma nimajo več zadržkov, da bi uporabili ta letališča vsaj za prelete, je dodala. Večino teh vozovnic sicer prodajo za jesenske mesece in še kasnejše termine. »Še vedno pa opažamo več vprašanj glede varnosti, pogojev potovanja in morebitnih sprememb letov,« je sklenila.

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