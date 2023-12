Božiček je letos doma v Črni na Koroškem

Črna na Koroškem, ob omembi katere se letos najprej spomnimo na uničujoče poplave, ki so jo prizadele avgusta, je v teh dneh postala Božičkovo domovanje. Kot je razkril idejni vodja projekta Boštjan Gorenšek, je sodelovanje s tem pomembnim decembrskim možem steklo brez težav. Skupaj z županjo Črne na Koroškem Romano Lesjak so mu napisali pismo, prišel je na ogled in se menda takoj odločil, da bo letos uradoval od tam. Prebivalci, ki bi radi pokazali, da v Črni ni vse črno, kot je dejala županja, so prepričani, da bo tako tudi v prihodnjih letih.

V Božičnem raju pripravljajo tudi številne spremljevalne dejavnosti. Foto Nace Zavrl

Ideja, da bi v svoje kraje povabili Božička, ni povsem sveža. Z njo se je Boštjan Gorenšek poigraval že ob projektu Pisma Božičku, ki so ga zagnali med pandemijo, dozorela pa je prav v letu, ko je Črno na Koroškem prizadela ujma. »Radi bi pokazali, da se na Koroškem čas ni ustavil, da je infrastruktura urejena, da smo še močnejši in boljši in da imamo številne nove zamisli,« je dejal Gorenšek. In navsezadnje, je vedro dodal, kje bi bilo bolje ustvariti Božičkovo domovanje kot na severu Slovenije?

Uradne ure

Povezali so se s Črnjanskim rajem, ki od lani deluje v nekdanji podružnični šoli na Koprivni. Decembra se je spremenil v Božičkov raj, rezidenco tega decembrskega moža, ki v njej bere pisma, s pomočjo vilina Tjana koordinira viline za pripravo daril, hodi naokrog in nestrpno pričakuje 24. december, ko bo lahko obdaril otroke, je njegov delovnik opisal sogovornik. Medtem tudi sprejema otroke; uradne ure ima od petka do nedelje, z izjemo zadnjega tedna, ko bo delal od srede do sobote, 23. decembra. Ta konec tedna so tam že imeli tabor; udeležilo se ga je 25 otrok iz socialno ogroženih družin (plačala ga je Zveza prijateljev mladine Slovenije), ki so prevzeli vlogo Božičkovih pomočnikov.

Obiskovalci morajo obisk rezervirati po spletu.

Obiskovalci se lahko prijavijo prek spletne strani Božičkov raj; doživetje (stane 15 evrov na otroka, za starše 10) traja približno eno uro, medtem se seveda srečajo z Božičkom in spoznajo njegovo domovanje, pripravljajo pa tudi številne spremljevalne dejavnosti. Imajo božični disko, pečejo palačinke in kuhajo vročo čokolado, ustvarjajo, starka Zima pa prebira pravljice, je naštelaiz Črnjanskega raja, ki zagotavlja, da bodo otroci od tam odšli v prepričanju, da Božiček res obstaja. Koprivna, ki je osem kilometrov oddaljena od Črne na Koroške, je tudi lepo zasnežena, zato je božična idila tako rekoč popolna. Ko sklenejo tamkajšnje doživetje, lahko obiščejo Črno, kjer so zanje pripravljeni številni dogodki, in okoliške kraje, je dodal Gorenšek.

V Božičkovo domovanje se seli tudi projekt Pisma Božičku, ki se je letos sicer že iztekel. Zasnovali so ga v časih pandemije, in sicer tako, da so otroci napisali pismo in ga poslali na njihov naslov. Božiček je nato v studiu prebral in posnel odziv, ki so si ga lahko ogledali doma. Tretje leto bodo izdali tudi božično pravljico vilina Tjana, letos celo v 30.000 izvodih, ki jo bodo razdelili otrokom na območju Koroške, Savinjske in drugih v poplavah prizadetih predelov.

Turistični ponudniki večinoma delajo

Čeprav imajo na področju turizma še nekaj dela, to ne pomeni, da nimajo pestre turistične ponudbe, je poudaril Jani Hercog, predsednik Turističnega društva Črna. »Želimo si, da ljudje ob omembi Črne na Koroškem ne pomislijo na kraj, ki je zaradi posledic ujme še vedno razdejan ali odrezan od sveta, saj ni tako. Daleč od tega. Ceste so urejene, telefonske in internetne povezave delujejo, težav z elektriko ni, gostinska ponudba je normalno dostopna,« je poudaril Hercog, ki je tudi eden izmed ponudnikov prenočišč (Na trati). Njihova sicer še niso odprta, saj so poslopje šele pred kratkim posušili, uredili naj bi jih do aprila.

V praznični Črni na Koroškem so decembra pripravili številne dogodke in dejavnosti, s katerimi želijo v kraj po poplavah pripeljati radost.

V decembrskih dneh še čakajo na nizke temperature, da bodo lahko dodatno zasnežili smučišče Črna. »Upamo, da bomo za božič smučali na lokalnem smučišču in kasneje naredili sneg za Gradove kralja Matjaža,« je dejal Hercog. Načrtujejo še progo za tek na smučeh, skupine pa se lahko odpravijo na zimski spust po Olimplinu.