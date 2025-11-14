Božična čarovnija v srcu Evrope

Zrak diši po cimetu, klinčkih in kuhanem vinu, lučke plešejo ob zvokih božičnih pesmi in glasba prihaja iz prav vsakega kotička mesta. Advent Zagreb ni le dogodek, temveč poseben občutek povezanosti, radosti in čarovnije, ki vsako leto znova navduši tako meščane kot obiskovalce.

Dokazano najboljši advent v Evropi

Advent v Zagrebu, ki so ga že trikrat zapored razglasili za najboljšega v Evropi, je danes nepogrešljiva praznična zgodba, o kateri pišejo vodilni svetovni mediji. Sprehod po mestu vam razkrije, zakaj je adventni Zagreb tako priljubljen. Od Gornjega grada do Zrinjevca in Trga kralja Tomislava, Evropskega trga in predora Grič se Zagreb decembra čez noč spremeni v mogočen oder, prežet s svetlobo in glasbo. Uspeh Adventa v Zagrebu ne temelji na razkošju, temveč na čustvih, toplini in tistem posebnem zagrebškem šarmu.

Trg bana Josipa Jelačiča FOTO: Julien Duval

Kultno drsališče

Na vsakem koraku vas čaka nekaj novega: koncerti, pester kulturni program, razstave, pa tudi vsem znane božične hišice, v katerih ponujajo vonje in okuse po zimi oziroma domačih dobrotah, kuhanem vinu, vroči čokoladi, miškah, klobasah in številnih drugih slastnih razvajanjih. Svetlobne instalacije spreminjajo znane ulice v čarobne poti, zato so tudi najbolj preproste fotografije nenadoma videti kot razglednice. Posebna atrakcija je že kultno drsališče na Trgu kralja Tomislava; vsako leto privabi tisoče obiskovalcev, ki si želijo zimskega vzdušja. Obdano z lučkami in glasbo postane kraj druženja in prave zimske radosti.

Advent v parku Zrinjevac FOTO: Julien Duval

V Zagreb prideta tudi Miklavž in Božiček

Advent Zagreb prinaša številne programe za otroke in družine: od domiselnih predstav in ustvarjalnih delavnic do srečanj z Miklavžem in Božičkom. Na številnih lokacijah so urejene otroške cone, vlakci, vrtiljaki in mali odri, kjer pravljice oživijo in navdušujejo najmlajše, medtem ko se starši lahko sprostijo ob dobri glasbi, vinu in prazničnih prigrizkih.

V večernih urah mesto zasije v tisočerih lučkah, sprehod skozi park Zrinjevac pa se spremeni v pravljično doživetje, polno svetlobe, zvokov in topline. Vsaka ulica ima svoj ritem, vsak trg svojo zgodbo – od tradicionalnih božičnih pesmi do sodobnih instalacij, ki jemljejo dih.

Advent v Zagrebu FOTO: Marin Tomas

Advent Zagreb združuje vse najboljše v zvezi z božičnim duhom: tradicijo, kulturo in skupnost. To je čas, ko mesto diha s polnimi pljuči, ko se toplina prenaša s pogledom in nasmehom in ko lahko vsak čuti, da je del iste čarovnije.

Zato ne odlašajte in pridite ter začutite čarovnijo Adventa Zagreb. Doživite mesto, ki vsakega gosta sprejme kot prijatelja. Dobrodošli!

