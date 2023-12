Božična vasica, kjer so prvi gostje Slovenci

Pozabite na klasično okrašeno staro mestno jedro, nekaj stojnic s kostanjem in klobasami, Varaždin zadnja leta, še posebej pa letos, ko je okrašen s 60.000 lučkami in je dobil pravo božično vasico, z ledenim toboganom, panoramskim kolesom in več kot 150 dogodki in delavnicami presega pričakovanja obiskovalcev.

Ko dnevi postanejo kratki, noči pa dolge in mrzle, ulice in trgi hrvaškega mesta zasvetijo v prazničnem okrasju. Poleg Zagreba in Osijeka mali Dunaj, kot ga zaradi baročne arhitekture imenujejo že stoletja, decembra pritegne največ slovenskih in domačih gostov.

Vsako decembrsko soboto iz Ljubljane in mest na poti proti Varaždinu krenejo polni avtobusi potnikov. Jelena Toth, direktorica mestnega turističnega združenja, pojasnjuje, da je bilo pretekli konec tedna pri njih kar osem avtobusov slovenskih gostov. »Lani smo ocenili, da nas je v adventnem času obiskalo okoli 150.000 ljudi, letos bo dnevnih turistov zagotovo še precej več. Čarobno mesto dedka Mraza, ki je letošnja novost, je namreč obiskano nad vsemi pričakovanji.«

Ledene čarovnije z drsališčem in ledenim toboganom poskrbijo za dvig adrenalina. Fotografije Turistična skupnost Varaždin

Največ gostov je Slovencev, ne Hrvatov, pravi sogovornica. Slovenci, predvsem s štajerskega in pomurskega konca, sicer že tradicionalno obiskujejo Varaždin, tudi med letom, najbolj jih pritegnejo živahna tržnica in kulturne prireditve. »Decembra pa je v Varaždinu zanesljivo več Slovencev kot Hrvatov. Po govorici prepoznamo še Madžare, Nemce, Italijane, Špance, po registrskih tablicah domače goste iz vseh krajev … Ker pa so to enodnevni gostje, uradnih številk nimamo,« pojasnjuje Tothova.

Vse skupaj se je začelo leta 2016. Prej je bilo to klasično decembrsko okrašeno mesto kot vsako drugo, z nekaj posameznimi stojnicami v organizaciji zasebnikov. Nato je stvari v svoje roke prevzelo mestno turistično združenje in advent v mestu zastavilo kot turistični produkt. Pripeljali so »pravega« dedka Mraza, mu naredili hišico, nato je prišlo obdobje koronavirusa, popandemično obdobje adventa so uspešno izpeljali pod vsemi omejitvenimi pogoji, predlanskim so dobili panoramsko kolo. Letos so marca kandidirali na razpisu krovne turistične zveze in dobili 60.000 evrov sredstev. S tem so dedku Mrazu zgradili 400 kvadratnih metrov veliko vas. »Zdaj je pri nas eno najbolj privlačnih dogajanj v celotni Hrvaški,« ponosne pove sogovornica.

Najbolj originalen

dedek Mraz

»Naš dedek Mraz je najbolj originalen, kar ste jih kdaj videli. Star je 60 let, visok kar dva metra, ima pravo brado, ki jo neguje celo leto, da bi bil dobro pripravljen za svojo vlogo. V resnici je turistični animator. Zabaven in zelo senzibilen, kar otroci tudi začutijo in ga imajo zato zelo radi. Kaj radi, obožujejo ga, k njemu hodijo po večkrat v adventu. Lahko bi rekli, da to ni nobena maskota, ampak res pravi dedek Mraz.« Da direktorica združenja ne pretirava, dokazuje tudi nagrada hrvaške turistične zveze, ki mu je v preteklosti že podelila priznanje za animatorja leta.

Dedek Mraz v Varaždinu je prejel nagrado za najboljšega turističnega animatorja v državi.

»Z nami je že kar nekaj let in je pravi simbol našega adventa. Že pred dvema letoma smo se zato odločili, da mu naredimo čarobno hiško. Pritegnila je veliko zanimanja obiskovalcev, vsako leto ga je v njej obiskalo več kot 20.000 ljudi. Zato smo sklenili, da podobo našega adventa še naprej razvijamo na tem konceptu.«

Tako so ga letos iz hiške preselili v vas na Trgu Miljenka Stančića. Po novem je v božičnem mestu kar pet hišk. Poleg hiše dedka Mraza, kjer sprejema otroke in posluša njihove želje ter se z njimi fotografira, še hiša babice Mraz, v kateri se odvijajo delavnice, prebirajo pravljice in zgodbe ter gledajo risani filmi. Delavnice, ki so brezplačne, a se je nanje treba prijaviti, je do danes obiskalo že več kot petsto otrok. Tam najmlajši pečejo piškote in kolače, izdelujejo okraske in sodelujejo pri zabavnih in poučnih eksperimentih. Svojo hišo oziroma luknjo ima tudi Grinch, izmišljeni risani junak v zeleni barvi, ki hoče uničiti božič. V hiši daril je prodajni prostor z okraski in unikatnimi darili izpod rok domačih ustvarjalcev. V peti hiši pa so na voljo slaščice, od zelene Grincheve vroče čokolade, vafljev babice Mraz do sneženih kolačkov in peciva iz orehov.

Del adventnega dogajanja so tudi Ledene čarovnije, kjer se na več kot tisoč kvadratnih metrih razprostira drsališče, poleg pa je še 40 metrov dolg ledeni tobogan. »Tukaj se mladi in stari spuščamo na gumah. To nas starejše vrača v otroštvo, spominjamo se, kako smo kot otroci od doma vlekli sanke in iskali za sankanje primeren hrib. Zdaj žal snega ni več. Zadnjih 15 let se ne spomnim, da bi bilo kje dovolj snega, da bi se vsaj nekaj ur lahko sankali,« pravi sogovornica.

S 23 metrov visokega panoramskega kolesa se vidi celotno baročno mesto.

Poleg tega imajo 23 metrov visoko panoramsko kolo, s katerega se vidi ves Varaždin. Konec tedna se tukaj vijejo kolone ljudi, ki čakajo na vrsto. In niso ga postavili, ker bi se zgledovali po Dunaju, ampak je bilo po besedah sogovornice to naključje. »Partnerji, ki sodelujejo na našem najbolj znanem festivalu Špancirfest, ki poteka avgusta, so pred dvema letoma za lunapark naročili novo panoramsko kolo. A prišlo je šele v začetku decembra, torej prepozno. Vprašali so nas, ali bi ga imeli na adventnem dogajanju, in rekli smo si, zakaj pa ne. Ker je bilo zelo dobro sprejeto, smo ga v ponudbo dodali tudi letos.«

Sarme in pokopališče

Na stojnicah ponujajo tradicionalne krajevne specialitete, sarme, buncek, to je svinjska krača, klobasice, pa tudi moderne jedi, burgerje, foccacio, in visoko kulinariko znanih kuharskih šefov. Ena bolj popularnih je stojnica šefinje Marije Gregorič.

Največ ljudi pričakujejo od tega konca tedna do novega leta, dogajanje pa bo živahno vse do sedmega januarja. Konec tedna s poudarkom na soboti se odvija tudi bogat zabavnoglasbeni program. Tomas Florjanič, popotnik, ki rad raziskuje balkanske države ter spoznava njihovo kulturo in zanimivosti, pravi, da je Varaždin primeren za vsakogar, ne glede na to, ali se tja odpravi z družino, v dvoje ali sam. Vsem, ki ga bodo še obiskali, svetuje, naj si ogledajo še županijsko palačo v Franjevački ulici, ki se v času adventa spremeni v velik adventni koledar, tako da se vsak dan na oknu zgradbe prikaže nova slika.

Dedek Mraz ima tudi babico Mraz, ki na delavnicah ogreje otroške ročice.

»Vsem, ki prvič prihajajo v Varaždin, priporočam obisk pokopališča, ki je ena najbolj znanih znamenitosti v mestu. Pokopališče parkovne arhitekture in naravni spomenik je delo domačina Hermana Hallerja, ki ga je uredil po vzoru francoskih parkov. Je eno najlepših pokopališč v tem delu Evrope. Potem so tu še stari grad, stražni stolp z verižnim mostom, županijska palača in mestna hiša, ki letos praznuje 500-letnico in še vedno deluje.«

Varaždin je tudi glasbeno mesto, saj je kot prvo na Hrvaškem prejelo naziv Unescovega kreativnega mesta na področju glasbe. Če obiskovalcem ostane še kaj časa, Florjančič priporoča še obisk 15 kilometrov oddaljenega Čakovca. »Ima sicer bolj skromno božično okrasitev, a bogat program dogajanja in ponudbo na stojnicah. Vreden obiska je Stari grad Zrinskih, kjer je muzej Medžimurja, prav tako sprehod po parku in mestu.«