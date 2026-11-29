Dunajskega veselega decembra ni brez nekaj malega ali pa veliko drame. Del vsakoletne tradicije je negodovanje nad božičnim drevesom pred mestno hišo. Že skoraj po pravilu meščani tarnajo, da ni dovolj košato. Letos pa se tudi sprašujejo, ali je bilo prav posekati dvesto let staro drevo in ga prepeljati čez pol države, kjer bo trg krasilo nekaj tednov. Potem so tu stroški okrasitve, ki da je vsako leto bolj svetlobno bogata in kljub uporabi bistveno bolj varčnih led svetilk draga. Letos naj bi za praznično okrasitev na približno 30 ulicah odšteli okoli milijon evrov.

Kdor je že ali še bo obiskal božični Dunaj, bo hitro opazil, da je 15 sejmov v različnih koncih mesta bogato okrašenih in da vsak sledi svojemu slogu. Podobno velja za glavne ulice v mestu. Že tradicio­nalno na primer Graben krasijo veliki lestenci, klasične pa so tudi okrasitve nekaterih vogalov in trgovin.