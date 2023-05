Brez večjih naselij, a z ekološko prestolnico EU

Severni kotiček Solnograškega, ki ga na zahodu omejuje nemška meja, na severu in vzhodu pa dežela Zgornja Avstrija, se turistično trži kot Salzburgeer Seenland oziroma solnograška jezera. V valoviti pokrajini okoli štirih jezer ni večjih mest, imajo pa ekološko prestolnico EU. Jeseni je namreč tamkajšnji Seeham osvojil naziv best organic city.

Kjer turistu ni treba početi prav nič

Seeham s približno 1950 prebivalci leži na zahodni obali jezera Obertrumersee. Ljudje se tradicionalno ukvarjajo z živinorejo, zato je večina kmetijskih površin posejana s travami in drugimi rastlinskimi kulturami za poletno pašo in zimsko krmo. Dobrih 80 odstotkov kmetov na tem območju obdeluje svoja polja ekološko neoporečno.

Med takšnimi je posestvo Joglbauer v občini Obertrum am See, ob južnem koncu istoimenskega jezera. Od leta 1776 je kmetija v lasti družine Hofer, ki od leta 1979 ekološko obdeluje okoli 40 hektarov kmetijskih zemljišč. Poleg krme pridelujejo žita, različno zelenjavo in sadje. Maria Hofer, mati in tašča sedanjih posestnikov Roberta in Katharine Hofer, nam pokaže, kaj pridelajo sami. Imajo lastno pekarno in sirarno, pečejo različne vrste kruha in peciva, izdelujejo sire, jogurte, maslo pa tudi različne, posebne vrste kisa, sadne sokove, žganje, vloženo zelenjavo, šunke, klobase ... V hiši imajo lastno trgovino, turistom pa ponujajo oglede tradicionalne kmečke hiše, posestva in svojih manufaktur.

Možganski trust v biovasi

Nekaj ​​kilometrov severneje, v biovasi Seeham (Biodorf Seeham), zdaj tudi ekološki prestolnici EU, ena od cest pripelje do večje stavbe, na kateri piše BioArt Campus. Pol ducata investitorjev je v ta projekt, zamišljen kot kompetenčni center za ekološko pridelavo hrane, vložilo deset milijonov evrov. BioArt Campus, odprt lansko jesen, je dom 28 podjetij s skupno 85 zaposlenimi, vsa delujejo prijazno do okolja. »Tu prav gotovo ne boste našli predstavništva podjetja, ki prodaja pesticide,« porogljivo pripomni dr. Brigitte Schlögl, direktorica marketinga BioArt Campusa.

Günther Grahammer v času sezone špargljev razkrije nekaj skrivnosti njihove priprave – in njihove spremljevalke, holandske omake. FOTO: Milan Ilić

Poleg biosupermarketa je v kampusu še pol ducata manufaktur: slaščičarna, pražarna kave, oljarna, kjer izdelujejo različna hladno stiskana olja, in druga mala podjetja. V pritličju so demonstracijska kuhinja, tudi večja kavarna z vrtom, zgoraj pa prostori možganskega trusta BioArt. Profesionalni, elokventni kuhar Günther Grahammer v demonstracijski kuhinji v času sezone špargljev razkrije nekaj skrivnosti njihove priprave – in njihove spremljevalke, holandske omake. Gostje pri pripravi lahko sodelujejo in na koncu jed kajpak tudi pojedo.

Novi izdelek stare pivovarne

Na območju solnograških jezer ni veliko industrije, je pa nekaj zelo starih podjetij, kot je pivovarna Trumer v Obertrumu. Ustanovljena je bila leta 1601, od leta 1775 je v lasti družine Sigl. Sedanji lastnik Joseph C. Sigl je osma generacija njenih lastnikov, pivovarna pa je odprta za turistične oglede in degustacije. Ni tako majhna – proizvede okoli 80.000 hektolitrov na leto, kar je približno odstotek celotne avstrijske proizvodnje piva.

Z nekaterih vzpetin je mogoče videti tri od štirih jezer v regiji. FOTO: Milan Ilić

Siglovi ponosno povedo, da so leta 1997 oblikovali prvi ročno izdelan, ustno pihan kozarec za pivo na svetu. Ta tako imenovana vitka palica (Schlanke Stange) je bila razglašena za najelegantnejši kozarec za pivo na svetu in se je uvrstila celo v slovito zbirko sodobnega oblikovanja Muzeja moderne umetnosti v New Yorku. Pivovarna Trumer je tudi dobitnica številnih mednarodnih nagrad za svoja piva. Lani je na trg uvedla popolnoma nov izdelek, »mleko« iz žit, ovsa in ječmena, seveda ekološko pridelanih.

Edina ladja, ki redno pelje po dveh jezerih

Na tem območju so sicer štiri od skupaj okoli 180 jezer na celotnem Solnograškem: Wallersee, Mattsee, Grabensee in Obertrumer See. V pristanišču Obertruma so zasidrane številne jadrnice. Tako kot preostala tri jezera regije ima tudi to zelo čisto vodo in je poleti zelo priljubljeno za kopanje.

Ladja Seenland je edina v Avstriji, ki redno vozi po dveh jezerih. FOTO: Milan Ilić

Turiste po njem popelje ladja Seenland, katere kapitan in lastnik ladjedelnice, kjer je bila zgrajena, je Hermann Steiner. Je tudi oblikovalec te do okolja prijazne ladje, ki jo poganjata dva elektromotorja. Motorji, ki oddajajo izpušne pline, so namreč prepovedani na vseh jezerih tega območja.

Seenland je edina ladja v Avstriji, ki redno vozi po dveh jezerih, Mattsee in Obertrumer See. Ti sta povezani z ozkim kanalom, čez katerega je speljan most. Ladja hidravlično zniža višino svoje strehe, da lahko gre pod njim. Na ožini med jezeroma je mesto Mattsee. Dvorec z istim imenom stoji na konici rta, ki štrli v jezero Mattsee. Na začetku 12. stoletja so škofje iz Passaua tu zgradili svojo poletno rezidenco. Od konca 14. do 17. stoletja je to bila poletna rezidenca in lovski grad salzburških nadškofov, nato je stavba propadala do leta 1998, ko so jo začeli obnavljati. Zdaj je dvorec prizorišče številnih koncertov in drugih umetniških dogodkov, priljubljen je tudi za poroke.

Franz Lechner (na fotografiji) in Hermann Rosenstatter kujeta žeblje na način, kot so to nekoč počeli Kelti. FOTO: Milan Ilić

Ne ravno ob obali, a tudi v občini Mattsee, je muzej starih avtomobilov, ki jih je skonstruiral legendarni Ferdinand Porsche. Muzej je ustanovil njegov najstarejši vnuk. Turisti se lahko tudi peljejo z nekaterimi starodobniki iz muzejskega inventarja. Med Obetrumom in Seehamom, v zaselku Schiessentobel, je prav tako zanimivo opazovati stara kovača, Franza Lechnerja in Hermanna Rosenstatterja, kako velike in manj velike žeblje izdelujeta na način, kot so to nekoč v teh krajih počeli Kelti.