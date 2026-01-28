Buenos Aires: kjer Messi in Evita mahata z balkona

Da je Buenos Aires ogromno mesto, je videti že iz letala. Šestnajstmilijonska argentinska prestolnica se razprostira ob ustju reke La Plata. La plata je po špansko srebro, torej Srebrna reka, ime Argentina pa tudi izvira iz besede argentum, kar je srebro v latinščini – po legendarnih nahajališčih srebra, ki so jih iskali Španci. To potovanje je bilo preskok iz ljubljanskega mraza v poletje in preklop z moje polomljene »španske« španščine na argentinsko.

Mesto so v prvi polovici 16. stoletja ustanovili Španci in ga poimenovali v čast Mariji dobrih vetrov (buenos aires), vetrov, ki so pomorščake varno pripeljali čez Atlantik. Naselbina se je začela razvijati okrog današnje soseske San Telmo, kjer vsako nedeljo poteka živahna tržnica s spominki, umetniškimi izdelki in starinami. Obiskovalci se lahko fotografirajo s kipci, ki predstavljajo navihano deklico Mafaldo in njene prijatelje, stripovske junake, o katerih so zgodbe v časopisih izhajale v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, priljubljene pa so še danes. Mafaldo najdemo na majicah, kozarcih, magnetkih … in je tako prava ambasadorka mesta.

Najširša avenija na svetu

Danes je center nekoliko severneje. Glavni trg se imenuje Plaza de Mayo – ali, kot izgovorijo tu – plasa de mašo. Okrog trga je nekaj pomembnih zgradb, predsedniška palača Casa Rosada (rožnata hiša), katedrala, mestna hiša, sedež nacionalne banke in Cabildo. Slednji arhitekturno precej izstopa, saj je bil zgrajen sredi 18. stoletja še v španskem kolonialnem slogu, večina preostalega dela mesta je novejša, in če ne bi vedel, kje sem, bi ulice in bulvarje mimogrede lahko zamenjal, denimo, z madridskimi. V Cabildu je bil najprej sedež kolonialne uprave, danes pa je v zgradbi razstava o dogodkih maja 1810, ko se je z revolucijo začel postopek argentinskega osamosvajanja.

Okrog trga je nekaj pomembnih zgradb, med njimi je predsedniška palača Casa Rosada. FOTO: Anton Gradišek

Sprehod po aveniji proti veličastni zgradbi Kongresa pelje mimo še nekaterih zanimivosti. Med njimi je prav gotovo križišče z Avenijo 9. julija, ki ima vsaj deset pasov in je z več kot sto metri najširša avenija na svetu. Da jo prečkaš, moraš počakati na kar nekaj intervalov na semaforjih. Malo naprej je Palacio Barolo, kjer je arhitekt za navdih vzel Dantejevo Božansko komedijo.

Tam je tudi Café Tortoni, najbrž najbolj fina kavarna v mestu, pred katero se tipično vije dolga vrsta, ampak tokrat sem zgoden in zavijem noter. Zelo evropsko, recimo, da dunajski stil, z lesom obložene stene, lestenci in vitraži. Kava je dražja kot doma, čeprav so sicer cene v Buenos Airesu trenutno kar sprejemljive.

Café Tortoni, najbrž najbolj fina kavarna v mestu FOTO: Anton Gradišek

Je pa dobiti gotovino lahko pravi podvig; kot razložijo v hotelu, lahko menjaš po uradnem tečaju ali pa na napol črnem trgu, kjer je menjalni tečaj boljši, seveda odvisno od tega, koliko dolarjev zamenjaš. Na srečo skoraj povsod sprejemajo kartice, kar precej poenostavi življenje.

Med stolpnicami in v iskanju kapibare

V sodobnejši del mesta pridem po nekaj minutah spuščanja od glavnega trga. Puerto Madero je bil nekoč pristanišče za velike ladje, a se je promet zaradi omejenih zmogljivosti kmalu preselil v novejše pristanišče bolj na jugu. Območje je velik del 20. stoletja bolj in bolj propadalo, dokler se v devetdesetih niso odločili, da ga popolnoma prenovijo in tam zgradijo nov poslovni center.

Puerto Madero je bil nekoč pristanišče za velike ladje, a se je promet zaradi omejenih zmogljivosti kmalu preselil v novejše pristanišče bolj na jugu. FOTO: Anton Gradišek

Danes tam stojijo vrste nebotičnikov, hoteli, poslovni prostori, v nekdanjih dokih pa so trgovine in boljše restavracije. Ravno prav za kakšen velik argentinski zrezek … ali pa morda za burger ali pico. Tudi testenine lahko dobimo povsod, italijanski vpliv v Argentini je zelo izrazit, saj je iz te države prišlo še več priseljencev kot iz Španije. Zanimivosti soseske so ulice, ki so vse poimenovane po ženskah, čez glavni kanal pa se pne Puente de la Mujer, ženski most, ki ga je oblikoval sloviti španski arhitekt Santiago Calatrava.

V kanalu je zasidrana nekdanja največja ladja argentinske mornarice, korveta ARA Uruguay, ki je bila večino časa šolska ladja. Danes je ohranjena kot muzej, a kot kaže, še vedno tudi v šolski funkciji – ko se sprehodim mimo, pred njo stoji postrojena četica mladih kadetov v mornarskih uniformah. Ko se prebijem na drugo stran mimo stolpnic, se pred mano odpre zelena panorama ekološkega rezervata. Ob prenovi območja so ta del prepustili naravi in danes so tu mokrišča.

Mare, sorodnice kapibare, se prosto sprehajajo po enem od mestnih parkov. FOTO: Anton Gradišek

Med pticami uzrem race, čaplje in rjave ptičke, ki jih je težko določiti, pri tem pa opazujem, ali se bo med visokimi travami pojavila kakšna kapibara. Ne vidim je, mi pa znanec Matias, novinar vodilnega argentinskega časopisa La Nación, pove, da so se ti največji glodavci na svetu v eni od premožnih sosesk na severu prestolnice tako namnožili, da povzročajo že kar resne težave. Ampak kapibare je treba pustiti pri miru, glede na moje sveže izkušnje iz Azije so to trenutno verjetno najpopularnejše živali na svetu ali vsaj med prvimi petimi. Tu živi še en glodavec, tudi v naših koncih dobro poznana nutrija, ki je v Južni Ameriki doma, pri nas pa invazivna vrsta.

Pisano, a nevarno pristanišče

Ulica v znameniti La Boci FOTO: Anton Gradišek

Povsem drugačna četrt je La Boca, območje ob novem pristanišču in hkrati območje čisto prvega pristanišča v mestu. V 20. stoletju je postalo pravi talilni lonec kultur milijonov priseljencev, ki so v Argentini iskali nove priložnosti.

Čeprav ni prav daleč od sosesk, kjer sem se sprehajal prej, je navodilo za turiste jasno: v La Boco in ven samo s taksijem, ne peš, ker so območja zunaj turistične cone dvomljivega slovesa. Beri: so nevarna in kaj lahko se zgodi, da te oropajo, sploh v večernih urah. To poudari tudi policist, ki mi med sprehodom ob nabrežju pove: »Še sto metrov lahko greš, potem se pa obrni.«

Turistični del je vrtinec barv. Hiše so v svetlih odtenkih rdeče, zelene, rumene in modre, zadnji dve sta še posebej dobro zastopani, saj sta barvi kluba Boca Juniors, enega od dveh največjih argentinskih nogometnih klubov, ki ima v La Boci svoj stadion, La Bombonero. Ogled nogometne tekme bom tokrat preskočil, še en nasvet za turiste je, da se na tako tekmo odpravimo le z domačini, ki res dobro poznajo protokol.

Ulica Caminito s kolekcijo zelo fotogeničnih zgradb z balkoni, s katerih mahajo kipi nekaterih znamenitih osebnosti iz argentinske zgodovine. FOTO: Anton Gradišek

Nogomet je tu religija in na tribunah ni samo živahno, ampak že prav divje. Lahko se fotografiram ob katerem od kipov ali stenskih poslikav, ki je vseprisoten. Argentinski nogometni dresi z magično številko 10 so najbolj priljubljen spominek, dobiti je mogoče tudi replike pokala aktualnih svetovnih prvakov.

»Dajmo, Messi, še enkrat«, pravi grafit, ki me spomni, da se bo nogometni cirkus znova zavrtel čez pol leta. Tudi Maradona je upodobljen marsikje. Srce La Boce je ulica Caminito, kolekcija zelo fotogeničnih zgradb z balkoni, s katerih mahajo kipi nekaterih znamenitih osebnosti iz argentinske zgodovine.

Poleg nogometnih legend sta tu še Carlos Gardel, skladatelj in pevec tanga (tango je tu doma, ampak o tem kdaj drugič), in María Eva Duarte de Perón, bolj znana kot Evita, žena predsednika Juana Peróna, katere dediščina še danes deli argentinsko družbo.

Evitino poslednje potovanje

Šele v sedemdesetih so Evito po dolgih zapletih pokopali v družinski grobnici njenih staršev. FOTO: Anton Gradišek

Evita je poslednji dom našla na pokopališču La Recoleta, vendar pot njene krste do grobnice ni bila enostavna, pove vodnica na vodenem ogledu tega najimpresivnejšega pokopališča v mestu. Pokopališče je bilo najprej na podeželju, a ga danes obdajajo uglednejše mestne soseske. Tu so svoje grobnice postavljale premožne družine, ki so kar tekmovale med seboj, katera bo imela razkošnejšo. Rezultat je znamenito mesto mrtvih, kjer so pokopani predsedniki, vojaški voditelji, športniki, dva Nobelova nagrajenca in še marsikdo.

Poslušamo zgodbe o politiku, ki se je skregal z ženo in ji ukinil financiranje, ona pa je po njegovi smrti poskrbela, da njen kip njegovemu kaže hrbet (čeprav sta na koncu vseeno pokopana drug ob drugem), o boksarju, čigar trofeje in rokavice so razstavljene v grobnici in jih lahko vidimo skozi steklo na vratih, pa strašljivo zgodbo o mladem dekletu, ki so jo zaprli v krsto, čeprav je bila v resnici še živa – kar so odkrili veliko prepozno.

Grobnice krasijo kipi iz carrarskega marmorja, ki so jih sem pripeljali posebej za naročnike iz Italije, naročali pa so jih kar iz namenskih katalogov. Na koncu pridemo do grobnice družine Duarte. Evita je kot predsednikova žena postala izredno vplivna v nekaterih slojih družbe, saj si je prizadevala za pravice žensk in delavcev, prav zaradi tega pa se je zamerila premožnim slojem in vojski.

Umrla je leta 1952, mlada, pri 33 letih, za rakom. Še preden so v mestu postavili spomenik, kamor so jo želeli pokopati, je Peróna odnesel vojaški udar, Evitino krsto kot močan simbol peronistov pa je nova oblast skrila in se naslednjih 16 let ni vedelo, kje je.

Šele v sedemdesetih so jo po dolgih zapletih pokopali v družinski grobnici njenih staršev, danes pa ji oboževalci prinašajo cvetje (kar je zanimivo, saj sicer na pokopališču skoraj ni ne rož ne sveč) in po vsakih volitvah tudi odrezke z volilnih lističev. Zunaj Argentine je Evita verjetno najbolj znana po slovitem muzikalu, a to je že druga zgodba.