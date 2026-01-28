  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Potovanja

    Buenos Aires: kjer Messi in Evita mahata z balkona

    Mesto so Španci poimenovali v čast Mariji dobrih vetrov, ki so pomorščake varno pripeljali čez Atlantik.
    Messi in Maradona skupaj FOTO: Anton Gradišek
    Galerija
    Messi in Maradona skupaj FOTO: Anton Gradišek
    Anton Gradišek
    28. 1. 2026 | 05:00
    10:23
    A+A-

    Da je Buenos Aires ogromno mesto, je videti že iz letala. Šestnajstmilijonska argentinska prestolnica se razprostira ob ustju reke La Plata. La plata je po špansko srebro, torej Srebrna reka, ime Argentina pa tudi izvira iz besede argentum, kar je srebro v latinščini – po legendarnih nahajališčih srebra, ki so jih iskali Španci. To potovanje je bilo preskok iz ljubljanskega mraza v poletje in preklop z moje polomljene »španske« španščine na argentinsko.

    image_alt
    Krasna univerzitetna knjižnica, ki ima celo svojo kolonijo netopirjev

    Mesto so v prvi polovici 16. stoletja ustanovili Španci in ga poimenovali v čast Mariji dobrih vetrov (buenos aires), vetrov, ki so pomorščake varno pripeljali čez Atlantik. Naselbina se je začela razvijati okrog današnje soseske San Telmo, kjer vsako nedeljo poteka živahna tržnica s spominki, umetniškimi izdelki in starinami. Obiskovalci se lahko fotografirajo s kipci, ki predstavljajo navihano deklico Mafaldo in njene prijatelje, stripovske junake, o katerih so zgodbe v časopisih izhajale v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, priljubljene pa so še danes. Mafaldo najdemo na majicah, kozarcih, magnetkih … in je tako prava ambasadorka mesta.

    Najširša avenija na svetu

    Danes je center nekoliko severneje. Glavni trg se imenuje Plaza de Mayo – ali, kot izgovorijo tu – plasa de mašo. Okrog trga je nekaj pomembnih zgradb, predsedniška palača Casa Rosada (rožnata hiša), katedrala, mestna hiša, sedež nacionalne banke in Cabildo. Slednji arhitekturno precej izstopa, saj je bil zgrajen sredi 18. stoletja še v španskem kolonialnem slogu, večina preostalega dela mesta je novejša, in če ne bi vedel, kje sem, bi ulice in bulvarje mimogrede lahko zamenjal, denimo, z madridskimi. V Cabildu je bil najprej sedež kolonialne uprave, danes pa je v zgradbi razstava o dogodkih maja 1810, ko se je z revolucijo začel postopek argentinskega osamosvajanja.

    Okrog trga je nekaj pomembnih zgradb, med njimi je predsedniška palača Casa Rosada. FOTO: Anton Gradišek
    Okrog trga je nekaj pomembnih zgradb, med njimi je predsedniška palača Casa Rosada. FOTO: Anton Gradišek

    Sprehod po aveniji proti veličastni zgradbi Kongresa pelje mimo še nekaterih zanimivosti. Med njimi je prav gotovo križišče z Avenijo 9. julija, ki ima vsaj deset pasov in je z več kot sto metri najširša avenija na svetu. Da jo prečkaš, moraš počakati na kar nekaj intervalov na semaforjih. Malo naprej je Palacio Barolo, kjer je arhitekt za navdih vzel Dantejevo Božansko komedijo.

    Tam je tudi Café Tortoni, najbrž najbolj fina kavarna v mestu, pred katero se tipično vije dolga vrsta, ampak tokrat sem zgoden in zavijem noter. Zelo evropsko, recimo, da dunajski stil, z lesom obložene stene, lestenci in vitraži. Kava je dražja kot doma, čeprav so sicer cene v Buenos Airesu trenutno kar sprejemljive.

    Café Tortoni, najbrž najbolj fina kavarna v mestu FOTO: Anton Gradišek
    Café Tortoni, najbrž najbolj fina kavarna v mestu FOTO: Anton Gradišek

    Je pa dobiti gotovino lahko pravi podvig; kot razložijo v hotelu, lahko menjaš po uradnem tečaju ali pa na napol črnem trgu, kjer je menjalni tečaj boljši, seveda odvisno od tega, koliko dolarjev zamenjaš. Na srečo skoraj povsod sprejemajo kartice, kar precej poenostavi življenje.

    Med stolpnicami in v iskanju kapibare

    V sodobnejši del mesta pridem po nekaj minutah spuščanja od glavnega trga. Puerto Madero je bil nekoč pristanišče za velike ladje, a se je promet zaradi omejenih zmogljivosti kmalu preselil v novejše pristanišče bolj na jugu. Območje je velik del 20. stoletja bolj in bolj propadalo, dokler se v devetdesetih niso odločili, da ga popolnoma prenovijo in tam zgradijo nov poslovni center.

    Puerto Madero je bil nekoč pristanišče za velike ladje, a se je promet zaradi omejenih zmogljivosti kmalu preselil v novejše pristanišče bolj na jugu. FOTO: Anton Gradišek
    Puerto Madero je bil nekoč pristanišče za velike ladje, a se je promet zaradi omejenih zmogljivosti kmalu preselil v novejše pristanišče bolj na jugu. FOTO: Anton Gradišek

    Danes tam stojijo vrste nebotičnikov, hoteli, poslovni prostori, v nekdanjih dokih pa so trgovine in boljše restavracije. Ravno prav za kakšen velik argentinski zrezek … ali pa morda za burger ali pico. Tudi testenine lahko dobimo povsod, italijanski vpliv v Argentini je zelo izrazit, saj je iz te države prišlo še več priseljencev kot iz Španije. Zanimivosti soseske so ulice, ki so vse poimenovane po ženskah, čez glavni kanal pa se pne Puente de la Mujer, ženski most, ki ga je oblikoval sloviti španski arhitekt Santiago Calatrava.

    V kanalu je zasidrana nekdanja največja ladja argentinske mornarice, korveta ARA Uruguay, ki je bila večino časa šolska ladja. Danes je ohranjena kot muzej, a kot kaže, še vedno tudi v šolski funkciji – ko se sprehodim mimo, pred njo stoji postrojena četica mladih kadetov v mornarskih uniformah. Ko se prebijem na drugo stran mimo stolpnic, se pred mano odpre zelena panorama ekološkega rezervata. Ob prenovi območja so ta del prepustili naravi in danes so tu mokrišča.

    Mare, sorodnice kapibare, se prosto sprehajajo po enem od mestnih parkov. FOTO: Anton Gradišek
    Mare, sorodnice kapibare, se prosto sprehajajo po enem od mestnih parkov. FOTO: Anton Gradišek

    Med pticami uzrem race, čaplje in rjave ptičke, ki jih je težko določiti, pri tem pa opazujem, ali se bo med visokimi travami pojavila kakšna kapibara. Ne vidim je, mi pa znanec Matias, novinar vodilnega argentinskega časopisa La Nación, pove, da so se ti največji glodavci na svetu v eni od premožnih sosesk na severu prestolnice tako namnožili, da povzročajo že kar resne težave. Ampak kapibare je treba pustiti pri miru, glede na moje sveže izkušnje iz Azije so to trenutno verjetno najpopularnejše živali na svetu ali vsaj med prvimi petimi. Tu živi še en glodavec, tudi v naših koncih dobro poznana nutrija, ki je v Južni Ameriki doma, pri nas pa invazivna vrsta.

    Pisano, a nevarno pristanišče

    Ulica v znameniti La Boci FOTO: Anton Gradišek
    Ulica v znameniti La Boci FOTO: Anton Gradišek
    Povsem drugačna četrt je La Boca, območje ob novem pristanišču in hkrati območje čisto prvega pristanišča v mestu. V 20. stoletju je postalo pravi talilni lonec kultur milijonov priseljencev, ki so v Argentini iskali nove priložnosti.

    Čeprav ni prav daleč od sosesk, kjer sem se sprehajal prej, je navodilo za turiste jasno: v La Boco in ven samo s taksijem, ne peš, ker so območja zunaj turistične cone dvomljivega slovesa. Beri: so nevarna in kaj lahko se zgodi, da te oropajo, sploh v večernih urah. To poudari tudi policist, ki mi med sprehodom ob nabrežju pove: »Še sto metrov lahko greš, potem se pa obrni.«

    Turistični del je vrtinec barv. Hiše so v svetlih odtenkih rdeče, zelene, rumene in modre, zadnji dve sta še posebej dobro zastopani, saj sta barvi kluba Boca Juniors, enega od dveh največjih argentinskih nogometnih klubov, ki ima v La Boci svoj stadion, La Bombonero. Ogled nogometne tekme bom tokrat preskočil, še en nasvet za turiste je, da se na tako tekmo odpravimo le z domačini, ki res dobro poznajo protokol.

    Ulica Caminito s kolekcijo zelo fotogeničnih zgradb z balkoni, s katerih mahajo kipi nekaterih znamenitih osebnosti iz argentinske zgodovine. FOTO: Anton Gradišek
    Ulica Caminito s kolekcijo zelo fotogeničnih zgradb z balkoni, s katerih mahajo kipi nekaterih znamenitih osebnosti iz argentinske zgodovine. FOTO: Anton Gradišek
    Nogomet je tu religija in na tribunah ni samo živahno, ampak že prav divje. Lahko se fotografiram ob katerem od kipov ali stenskih poslikav Lionela Messija, ki je vseprisoten. Argentinski nogometni dresi z magično številko 10 so najbolj priljubljen spominek, dobiti je mogoče tudi replike pokala aktualnih svetovnih prvakov.

    »Dajmo, Messi, še enkrat«, pravi grafit, ki me spomni, da se bo nogometni cirkus znova zavrtel čez pol leta. Tudi Maradona je upodobljen marsikje. Srce La Boce je ulica Caminito, kolekcija zelo fotogeničnih zgradb z balkoni, s katerih mahajo kipi nekaterih znamenitih osebnosti iz argentinske zgodovine.

    Poleg nogometnih legend sta tu še Carlos Gardel, skladatelj in pevec tanga (tango je tu doma, ampak o tem kdaj drugič), in María Eva Duarte de Perón, bolj znana kot Evita, žena predsednika Juana Peróna, katere dediščina še danes deli argentinsko družbo.

    Evitino poslednje potovanje

    Šele v sedemdesetih so Evito po dolgih zapletih pokopali v družinski grobnici njenih staršev. FOTO: Anton Gradišek
    Šele v sedemdesetih so Evito po dolgih zapletih pokopali v družinski grobnici njenih staršev. FOTO: Anton Gradišek
    Evita je poslednji dom našla na pokopališču La Recoleta, vendar pot njene krste do grobnice ni bila enostavna, pove vodnica na vodenem ogledu tega najimpresivnejšega pokopališča v mestu. Pokopališče je bilo najprej na podeželju, a ga danes obdajajo uglednejše mestne soseske. Tu so svoje grobnice postavljale premožne družine, ki so kar tekmovale med seboj, katera bo imela razkošnejšo. Rezultat je znamenito mesto mrtvih, kjer so pokopani predsedniki, vojaški voditelji, športniki, dva Nobelova nagrajenca in še marsikdo.

    Poslušamo zgodbe o politiku, ki se je skregal z ženo in ji ukinil financiranje, ona pa je po njegovi smrti poskrbela, da njen kip njegovemu kaže hrbet (čeprav sta na koncu vseeno pokopana drug ob drugem), o boksarju, čigar trofeje in rokavice so razstavljene v grobnici in jih lahko vidimo skozi steklo na vratih, pa strašljivo zgodbo o mladem dekletu, ki so jo zaprli v krsto, čeprav je bila v resnici še živa – kar so odkrili veliko prepozno.

    Grobnice krasijo kipi iz carrarskega marmorja, ki so jih sem pripeljali posebej za naročnike iz Italije, naročali pa so jih kar iz namenskih katalogov. Na koncu pridemo do grobnice družine Duarte. Evita je kot predsednikova žena postala izredno vplivna v nekaterih slojih družbe, saj si je prizadevala za pravice žensk in delavcev, prav zaradi tega pa se je zamerila premožnim slojem in vojski.

    Umrla je leta 1952, mlada, pri 33 letih, za rakom. Še preden so v mestu postavili spomenik, kamor so jo želeli pokopati, je Peróna odnesel vojaški udar, Evitino krsto kot močan simbol peronistov pa je nova oblast skrila in se naslednjih 16 let ni vedelo, kje je.

    Šele v sedemdesetih so jo po dolgih zapletih pokopali v družinski grobnici njenih staršev, danes pa ji oboževalci prinašajo cvetje (kar je zanimivo, saj sicer na pokopališču skoraj ni ne rož ne sveč) in po vsakih volitvah tudi odrezke z volilnih lističev. Zunaj Argentine je Evita verjetno najbolj znana po slovitem muzikalu, a to je že druga zgodba.

    Lokalno  |  Dolenjska
    Kostanjevica

    Veliko odkritje: jamarji našli najbrž največji podzemni sistem jam na Dolenjskem

    Po dolgotrajnih poskusih so dosegli preboj, ko so pred štirimi leti odkrili luknjo v snegu, iz katere je prihajal topel zrak.
    27. 1. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Nemški delegat neomajen: Krivda je Domnova. Kot če bi pozabil štartno številko

    Prevčeve leteče smuči še vedno odmevajo. Vodstvo Smučarske zveze Slovenije (SZS) bo na FIS naslovilo novo pritožbo zaradi dogajanja na SP v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 17:38
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Razočaranje v Malmöju

    Slovenija poražena proti Hrvaški, a še lahko gre na Dansko (FOTO, VIDEO)

    Na derbiju evropskega prvenstva je reprezentanca Uroša Zormana po hudem boju izgubila proti Hrvaški s 25:29. Jutri (15.30) z Islandijo vsaj za vstopnico na SP.
    Peter Zalokar 27. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Portugalska

    Policija zajela kokainsko podmornico s tovorom, vrednim 600 milijonov evrov

    Štirje člani posadke iz Latinske Amerike so v podmornici prevažali 300 paketov kokaina.
    27. 1. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    FORUM

    Grožnje se stopnjujejo. Gre za osebno odgovornost?

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    27. 1. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Več iz teme

    ArgentinaturizemnogometLionel MessiJužna AmerikaDiego Maradonapotovanja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Novi napadi

    Do pomladi bi lahko vojna v Ukrajini terjala dva milijona žrtev

    Skupno število poškodovanih, pogrešanih in smrtnih žrtev v Rusiji in Ukrajini je po ocenah strokovnjakov veliko višje, kot trdita vojni nasprotnici.
    28. 1. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ilhan Omar

    Kongresnico napadli s smrdečo rožnato tekočino

    43-letna kongresnica je tik pred napadom kritizirala vlado, pozvala je k ukinitvi službe Ice in odstopu ali odstavitvi ministrice za domovinsko varnost.
    28. 1. 2026 | 08:34
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP Avstralije

    Đoković po zmagi: Bil sem na poti domov

    Srbski teniški igralec Novak Đoković je napredoval v polfinale odprtega prvenstva Avstralije, potem ko je Lorenzo Musetti dvoboj zaradi poškodbe predal.
    28. 1. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Zimske olimpijske igre

    Kateri so idilični kraji, kjer bodo potekale olimpijske igre?

    Poleg v Milanu in Cortini d'Ampezzo bodo olimpijska tekmovanja v bližnjih Predazzu, Teseru, Anterselvi, Bormiu in Livignu. Sklepna slovesnost v Veroni.
    Simona Bandur 28. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Snežno neurje

    Snežno neurje zahtevalo več kot 40 žrtev, pol milijona ljudi brez elektrike

    Nacionalna vremenska služba opozarja, da je nevarnemu mrazu po ZDA izpostavljenih več kot 200 milijonov ljudi.
    28. 1. 2026 | 07:59
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP Avstralije

    Đoković po zmagi: Bil sem na poti domov

    Srbski teniški igralec Novak Đoković je napredoval v polfinale odprtega prvenstva Avstralije, potem ko je Lorenzo Musetti dvoboj zaradi poškodbe predal.
    28. 1. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Zimske olimpijske igre

    Kateri so idilični kraji, kjer bodo potekale olimpijske igre?

    Poleg v Milanu in Cortini d'Ampezzo bodo olimpijska tekmovanja v bližnjih Predazzu, Teseru, Anterselvi, Bormiu in Livignu. Sklepna slovesnost v Veroni.
    Simona Bandur 28. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Snežno neurje

    Snežno neurje zahtevalo več kot 40 žrtev, pol milijona ljudi brez elektrike

    Nacionalna vremenska služba opozarja, da je nevarnemu mrazu po ZDA izpostavljenih več kot 200 milijonov ljudi.
    28. 1. 2026 | 07:59
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo