Daljinska pohodniška pot po krajih, ki jih je zaznamoval največji požar

Carsus Trail ali Zeleno srce Krasa je nova 103 kilometre dolga pohodniška pot v obliki srca, ki vodi po območju največjega požara v zgodovini Slovenije. V šestih etapah povezuje Vipavsko dolino, kraško planoto in obalo Jadranskega morja. Njen prepoznavni znak so označbe v obliki srca.

Po silovitem in uničujočem požaru julija 2022, ko je na slovenski in italijanski strani zgorelo več kot 4400 hektarov površin, so domačini in številni prostovoljci začeli obnavljati sicer eno najbolj pestrih biosfernih območij v Evropi. Tako se je konec aprila odprla krožna daljinska pot Carsus Trail, ki je hkrati spomenik solidarnosti, povezovanja in ljubezni do narave.

Preprosta in dostopna

Celotno pot s skupno višinsko razliko 2180 metrov lahko prehodimo v šestih dinamičnih etapah, lahko pa posamezne etape izkoristimo za samostojne enodnevne izlete. Povprečna dolžina ture je 17 kilometrov oziroma štiri do pet ur hoje na dan. Trasa se začne v umirjeni Vipavski dolini, ob meandrih reke Vipave, od koder se pot polagoma vzpne v razgiban kraški svet.

CarsusTrail

Ena največjih posebnosti poti je kontrast med kraško suhostjo in vodnimi osvežitvami. Prva etapa, ki se začne v Mirnu, vodi čez rodovitna polja ob reki Vipavi, ki v toplejših mesecih pohodnike vabi, da se osvežijo in okopajo ali se, denimo, preizkusijo v supanju.

Ljubitelje morja bosta navdušili četrta in peta etapa na italijanski strani. Pot se namreč spusti mimo morja, kjer slovita Rilkejeva pot poteka po samem robu prepadnih sten nad modrino Jadrana. Tu lahko pohodniške čevlje zamenjamo za kopalke in se prepustimo valovom v priljubljenem Sesljanu.

Pomnik miru, postavljen v spomin vsem braniteljem slovenske zemlje FOTO: Zoso

Znamenitosti na poti Pot nas ves čas vodi skozi vasi ter mimo kulturnih in naravnih biserov. Arhitekturni presežki: srednjeveška gradova v Štanjelu (s Ferrarijevim vrtom) in Rihemberku, mogočni Devinski grad ter obnovljena vasica Pedrovo. Naravni biseri in tradicija: znameniti kamniti suhi zidovi, ki so vpisani na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine, rdečkasta prst med vinogradi in presihajoče Doberdobsko jezero. Pomniki zgodovine: ostaline soške fronte, muzeja na prostem Vinišče in Brestovec, jama Pečinka ter Pomnik miru na Cerju. Razgledi z vrhov: vzponi na vrhove, kot je Trstelj, ponujajo panoramske poglede, ki se odpirajo vse od Jadranskega morja do Julijskih Alp, karnijskih vrhov in Dolomitov.

Gastronomsko popotovanje

Zavije tudi na znamenito Rilkejevo poti FOTO: Nea Culpa

Pot povezuje več kot 200 ponudnikov nastanitev in gostinstva ter ključne turistične znamenitosti, zato Ariana Durnik, direktorica javnega zavoda Miren Kras, svetuje: »Najbolj srčna daljinska pot na svetu pohodnike vabi, da korake odmerjajo počasi in med hojo razvajajo vse čute, tudi okus. V številnih gostilnah neposredno ob poti in na turističnih kmetijah, ki v spomladanskem in jesenskem času zaživijo kot tradicionalne osmice, se na krožnikih vrstijo tako preproste sezonske jedi, tipične za posamez­no območje, kot zahtevni meniji kuharskih šefov.«

Priporočljivo je slediti namigom na spletu, kjer so na voljo GPX-koor­dinate ter podatki o ponudnikih nastanitev, gostinstva, znamenitostih in drugih zanimivostih ob poti, prav tako pa prej preveriti odpiralne čase.