Cascate del Mulino, naravne toplice brez filtrov

Odkar sem prvič videla fotografijo slavnih italijanskih termalnih vrelcev na jugu Toskane Cascate del Mulino, sem si želela obiskati ta kraj in se prepričati, ali je tudi v živo tako magičen. Pred nedavnim mi je uspelo in potrdim lahko, da ne gre za fotošopirane in filtrirane podobe. Naravni bazenčki v obliki školjke so res tam in voda, ki se steka vanje, je resnično modra kot turkiz. A kar je najlepše: to naravno kopališče je še vedno precej neskomercializirano. Vsaj pozimi in zgodaj spomladi.

To se kaže tudi v tem, da ga je mogoče obiskati brezplačno, poleg tega kljub neštetim objavam na družbenih omrežjih na njem ne mrgoli izumetničenih spletnih vplivnežev, ki pozirajo, ampak se v skalnatih bazenčkih namakajo povsem navadni ljudje, ki do tega raja romajo od blizu in daleč.