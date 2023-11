Celje, Slovenj Gradec in Mozirje, najlepša in najgostoljubnejša mesta

Med velikimi Celje, med srednjimi Slovenj Gradec in med manjšimi Mozirje – tem mestom je Turistična zveza Slovenije (TZS) na Dnevih slovenskega turizma podelila letošnja priznanja natečaja Moja dežela – lepa in gostoljubna, tekmovanja v urejenosti in gostoljubnosti krajev, ki je letos potekalo pod sloganom Na izlet s TZS. Komisija je kljub vremenskim ujmam pregledala 28 mest, 19 mestnih, vaških in trških jeder, 35 izletniških točk, 21 izletniških krajev, 10 mladinskih prenočišč, 18 kampov in glampingov ter 25 tematskih poti.

Med mestnimi jedri si je priznanje zaslužil prav tako Slovenj Gradec, med trškimi Mozirje, med vaškimi pa Remšnik. Za najbolj gostoljuben zdraviliški kraj je bil znova razglašen Podčetrtek, med turističnimi kraji Izola, med izletniškimi kraji Črna na Koroškem, med izletniškimi točkami pa Grad Rajhenburg. Najboljši kamp po izboru strokovne komisije je tudi letos postal Avtokamp Šobec, najboljši glamping pa Gozdna vasica Theodosius iz Vrhpolja.

Nagrado za prijazna mladinska prenočišča je prejel Youth Hostel Ars Viva, za tematsko pot pa Risova pot na Kočevskem. Najboljši Petrolov bencinski servis je v Ivančni Gorici.

Moj izlet

Letos je zveza promovirala brezplačno digitalno aplikacijo Moj izlet, ki so jo razvili tudi s ciljem razpršitve slovenskih turističnih tokov in promocije manj znanih slovenskih turističnih destinacij.

»Popotniki našega časa želijo destinacijo doživeti, jo občutiti, srečati domačine, pojesti domačo hrano, spoznati tradicionalen način življenja,« je ocenil predsednik TZS Dominik S. Černjak. Dodal je, da bo srečati domačina postala velika dodana vrednost, to vlogo po njegovem lahko prevzamejo turistična društva.