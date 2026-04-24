Cene kampov: kje so najvišje in kje je kampiranje ugodno

Cene prenočevanja v evropskih kampih se bodo v primerjavi z lanskim letom zvišale za povprečno 3,5 evra na noč, so objavili na portalu Camping.info, na katerem so analizirali povprečne cene kampov v 34 državah.

Prenočitev za dve osebi s parcelo, prikolico, elektriko in lokalnim davkom po njihovi analizi stane od 14,38 in 41,26 evra. Kot je razbrati z lestvice, so najdražji kampi na Hrvaškem, sledijo italijanski, švicarski in avstrijski, Slovenija je na petem mestu. Na dnu lestvice so kampi v Turčiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in Romuniji. Bralci omenjenega portala so lani za najboljši kamp v Sloveniji razglasili Šobec.

Čeprav so tudi prenočitve v kampih vse dražje, Maximilian Möhrle, generalni direktor portala Camping.info, meni, da še vedno ponujajo najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.

Camping.info je eden od največjih informacijskih in rezervacijskih portalov za kampiranje v Evropi, saj zbira podatke o 23.000 kampih v 44 državah in ima več kot 135 milijonov ogledov strani na leto.