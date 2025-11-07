Cene smučarskih vozovnic rastejo, za zdaj tudi povpraševanje. Do kdaj?

Cene smučarskih vozovnic, ki so bile že do zdaj težko dosegljive za številne ljubitelje smučanja v Sloveniji, so se v novi sezoni še povišale, v povprečju za štiri odstotke, in so na največjih avstrijskih smučiščih prvič presegle 80 evrov. Kot glavni razlog za podražitev upravljavci smučišč navajajo cene energentov, višje stroške dela in drago vzdrževanje. Medtem ko predstavniki turistične organizacije trdijo, da so še vedno ena najbolj priljubljenih zimskih destinacij v Evropi, je tudi tam aktualna razprava, kdo si še lahko privošči smučanje.

Delež turizma v avstrijskem bruto domačem proizvodu je lani dosegel 6,3 odstotka: od 484,2 milijarde evrov BDP je bilo v turizmu ustvarjenih 30,5 milijarde. Turizem in gostinstvo sta tudi pomemben delodajalec: pozimi v tej panogi (skupaj s podjetji, ki upravljajo žičnice) dela 6,9 odstotka zaposlenih v državi.

Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno

Kot kaže tržna raziskava, lahko Avstrija v zimski sezoni, ki se je začela 1. novembra in bo trajala do konca aprila, pričakuje okoli 20,8 milijona gostov z vsega sveta (od tega 16,5 milijona z desetih najpomembnejših evropskih trgov), kar je približno odstotek več kot lansko zimo. V Evropi tako Avstrija ostaja nesporna številka ena na lestvici najbolj priljubljenih držav za smučarske (in deskarske) zimske počitnice. Dodatno rast zanimanja zanjo opažajo v Nemčiji, Združenem kraljestvu in na Češkem. »Ko gre za zimske športne počitnice, je Avstrija glavni naslov v Evropi,« je prepričana Astrid Steharnig-Staudinger, direktorica državne organizacije za promocijo turizma Österreich Werbung (ÖW).

V Evropi Avstrija ostaja številka ena na lestvici najbolj priljubljenih držav za smučarske (in deskarske) zimske počitnice. FOTO: Christoph Oberschneider/Turizem Salzburg

Študija ÖW je pokazala, da 86 odstotkov zimskih turistov z veseljem prihaja tudi v drugih letnih časih. Kar 40 odstotkov vprašanih meni, da ima Avstrija najboljše razmerje med ceno in kakovostjo v zimskem turizmu in je tako pred Francijo in Italijo. Strateški cilj države, ki se sicer prav tako intenzivno usmerja v poletni turizem, je dolgoročno uveljaviti privlačnost zimskih počitnic v Avstriji med novimi ciljnimi skupinami, predvsem v ZDA, na Kitajskem, v Mehiki in Braziliji. Mednarodna marketinška kampanja s sloganom Austria is just Lebensgefühl (kombinacija angleščine in nemščine pomeni Avstrija je le življenjski občutek) jo na 13 trgih oglašuje kot pristno, presenetljivo destinacijo za vse leto.

Ali smučanje postaja luksuz?

»Počitnice za mnoge niso luksuz, temveč kakovost življenja,« ugotavlja avstrijska državna sekretarka za turizem Elisabeth Zehetner. Na vprašanje o nenehnem dvigovanju cen in ceni dnevnih vozovnic, ki to zimo na nekaterih smučiščih stanejo dobrih 80 evrov, pa odgovarja, da je turizem na koncu gospodarske verige, kjer na ceno končnih storitev neizogibno vplivajo stroški, od energije do živil.

Kot glavni razlog za podražitev vozovnic upravljavci smučišč večinoma navajajo naraščajoče cene energentov, zlasti za delovanje žičnic in sistemov za zasneževanje. FOTO: Maja Prijatelj Videmšek

Povišanje zlasti na ledenikih Še posebej so se cene smučarskih vozovnic v Avstriji po poročanju nemškega portala Schneehoehen zvišale na ledenikih. Na tirolskih ledenikih Kaunertal in Pitztal dnevna vozovnica zdaj stane 75 evrov, kar je podražitev za več kot sedem odstotkov. Tudi eno največjih zimskih športnih središč v Evropi Ski Amade, ki združuje 28 smučišč v deželah Salzburg in Štajerska, se z 79 evri približuje magičnemu pragu 80 evrov.

Avstrija ima sicer, kot dodaja, v zimskem turizmu tudi precej cenejšo ponudbo, z dnevnimi smučarskimi vozovnicami, ki stanejo od 40 evrov, družinskimi apartmaji in podobno. A ob tem Susanne Kraus-Winkler, predsednica turistične sekcije pri avstrijski gospodarski zbornici, ugotavlja, da je v zadnjih letih opazna rast povpraševanja po nastanitvah v hotelih s štirimi in petimi zvezdicami, tudi v apartmajih, stagnira pa v nižjih hotelskih kategorijah.

Günther Aigner, raziskovalec in svetovalec, specializiran za zimski turizem, je te dni spodbudil zanimivo razpravo na temo, kdo si še lahko privošči smučanje. Med drugim je analiziral gibanje cene dnevne vozovnice v 11 avstrijskih smučiščih. V zadnjih desetih letih se je povečala za 50 odstotkov bolj kot indeks cen življenjskih potrebščin. Smučanje nezaustavljivo postaja vedno večji luksuz, ugotavlja Aigner.

(Slaba) tolažba: drugod je še dražje

cene smučarskih vozovnic

Vendar to ne pomeni, da se povpraševanje zmanjšuje. Skupno število obiskov avstrijskih smučišč se v zadnjih desetih letih ne spreminja in je okoli 50 milijonov. Druga tolažba je, da je najvišja cena dnevne vozovnice v Avstriji (Sölden: 83 evrov) zdaj nižja kot v Italiji (Dolomiti superski: 86 evrov), Švici (Matterhorn ski paradise Zermatt/Cervinia: 117 evrov) in seveda veliko nižja od astronomske v ZDA (Vail, Beaver Creek, Steamboat Springs, Park City: približno 350 dolarjev, okoli 300 evrov).

Dodati je treba še, da v zadnjih letih vse več smučišč po svetu uporablja dinamično oblikovanje cen, glede na povpraševanje, tako da so v dneh in urah z manjšo gnečo cene lahko bistveno nižje – in obratno.

Omejitve v Madonni di Campiglio Tudi v Italiji so upravljavci smučišč pred začetkom sezone spremenili cene vozovnic. Na smučišču Livigno v Lombardiji blizu meje s Švico so dnevno vozovnico za odrasle podražili za 8,3 odstotka, na 72 evrov. Zmernejša je podražitev na Kronplatzu (80 evrov, +3,9 odstotka), za približno toliko se je podražila tudi vozovnica Dolomiti superski s 16 smučišči na severovzhodu Italije.

Velja opozoriti, da je gostiteljica zimskih olimpijskih iger leta 2026 pred kratkim kot prva evropska država uvedla obvezno uporabo smučarske čelade za smučarje, deskarje na snegu in sankače vseh starosti. Doslej je ta obveznost na italijanskih smučiščih veljala le za mlajše od 18 let. Za kršitelje so predvidene globe, v primeru ponovnega prekrška pa odvzem smučarske vozovnice od enega do treh dni.

Kot prvi v Alpah pomembno novost uvajajo tudi v Madonni di Campiglio, ki je pogosto preplavljena s smučarji, zlasti med božično-novoletnimi prazniki. Kot je poročal časnik Corriere della Sera, bodo med glavno sezono omejili prodajo dnevnih vozovnic na največ 14.000 na dan. Omejitev bo sprva poskusno veljala med novoletnimi prazniki, od 28. decembra do 5. januarja, in v pustnem času, od 15. do 22. februarja. Ukrep bo veljal le za dnevne obiskovalce smučišča. STA