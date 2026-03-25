Čez Adama na Evo, v Pekel in tudi na Oltar

Številna imena slovenskih vrhov burijo domišljijo. So jezikovni spomeniki, ki so jih v pokrajino vtisnili pastirji, lovci in prvi gorniki.

Vsak malo bolje zgodovinsko podkovan gornik verjetno pozna ponarodeli izrek Jože Čopa: »Ležim na bab', pa skoz' lukn'o u zadn'co vid'm.« Znameniti alpinist ni mislil prav nič opolzkega, ampak je z Dovške Babe v Karavankah prek sedla Luknja pod Triglavom gledal proti dolini Zadnjica v Trenti. V slovenskih gorah je veliko imen, ob katerih se marsikdo nasmehne, saj zvenijo nenavadno, zabavno in celo poredno. Tako lahko čez Adama splezamo na Evo, osvajamo lahko Babe, Dedce in Možica ali občudujemo mogočno Sfingo, Cesarja in najbolj znano Ajdovsko deklico. Zajahamo lahko tudi Konja in Divjo kozo ali si postrežemo s Štruco in Skuto, splezamo lahko na Črvov vrh ali na Svinjak, poti nas vodijo v Pekel, Hudičev žleb, pod slap Lucifer, a tudi na Oltar in Beraški križ. Babji zob naj bi nastal po ...