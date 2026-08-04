Gora, ki je nekoč ločevala, je zdaj simbol povezovanja

Črna prst, najvzhodnejši vrh Bohinjsko-Tolminskega gorovja, je znana kot botanični vrt Evrope, kjer v tem času cveti alpska možina, ima pa tudi pomemben zgodovinski pomen. Gora, ki je nekoč ločevala severno Primorsko od Bohinja, je zdaj simbol povezovanja teh koncev, ki sta na videz daleč, v resnici pa zelo blizu. Tega so se spomnili minuli konec tedna, ko so planinci z obeh strani (in tudi od drugod) praznovali 60. obletnico odprtja Doma Zorka Jelinčiča na Črni prsti in 50-letnico tovorne žičnice, s katero jo še vedno oskrbujejo. Načrti za gradnjo planinske postojanke na 1844 metrov visoki Črni prsti so obstajali že precej prej, preden so se gradnje lotili člani Planinskega društva Podbrdo, ustanovljenega sicer leta 1957. »Člani Slovenskega planinskega društva v Trstu so pred prvo ...